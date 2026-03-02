БЕЛАЗ инвестирует более $100 млн на обновление производства в 2026 году

БЕЛАЗ направит 301,5 млн рублей (более 100 млн долларов) на обновление своих производственных мощностей в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба мирового производителя карьерной техники в официальном Telegram-канале.

Это почти на 100 млн больше, чем в 2025 году, говорится в заявлении. Выделенные средства пойдут на приобретение 110 единиц нового оборудования, в том числе сварочного, подъемного и технологического.

Благодаря модернизации удастся сократить затраты, ускорить производство деталей и повысить трудопроизводительность.

Фото: Telegram-канал БЕЛАЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ