35 пилотов из пяти стран борются за звание лучшего водителя БЕЛАЗа

Большой чемпионат больших машин. В Жодино выбирают лучшего оператора БЕЛАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурс проходит в четвертый раз. В 2025 году за почетное звание борются 35 пилотов из Беларуси, России, Казахстана, Армении и Ирана. Состязания проходят на испытательном полигоне предприятия.

Два вида парковки, змейка, эстакада и другие сложные элементы – конкурсная программа на сегодня. Испытания подбирались с учетом реальных условий. Этими элементами водители пользуются в обычной жизни. Сложности добавляет сама техника – не так просто управлять 130-тонным гигантом.

Артур Каптюг, главный судья чемпионата:

Основной критерий по заезду – у нас является время. Соответственно, за каждое нарушение водитель будет получать штрафные баллы. Соответственно, время его будет ухудшаться. Поэтому они заинтересованы в первую очередь в качественном проезде, чтобы было минимальное количество нарушений, но и при этом сохранить максимальную скорость. Общаясь с операторами, все пришли к пониманию и все четко понимают, что им необходимо проходить все безопасно и аккуратно. Уже на второй план они относят скорость.