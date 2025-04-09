Губернатор Приморского края России оценил качество белорусских БЕЛАЗов

Отношения регионов Дальнего Востока России и Беларуси стабильно и эффективно развиваются. У Приморья заметный рост товарооборота с нашей страной: востребованы белорусское продовольствие, техника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автосамосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью от 130 до 220 тонн – главный помощник на Лучегорском угольном разрезе. Сегодня здесь их уже 27 единиц.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Попробовали белорусскую технику, БЕЛАЗы 220-тонные. Могу сказать, что очень высокое качество, о чем говорят водители, о чем говорят те, кто закупает ее. Значит, это надежный партнер, достаточно легка в управлении даже неподготовленному человеку. С категорией «С» в течение месяца здесь проходят обучение, в том числе сейчас и женщины управляют, такая практика есть уже и в Российской Федерации на разрезах. Я думаю, что те 27 БЕЛАЗов 220-тонных, которые закупил разрез, будут грамотно использованы. Мы видим, что такое сотрудничество с Республикой Беларусь, с заводом БЕЛАЗ дает свои результаты по увеличению объемов добычи угля.

Сейчас в планах добывать до 10 миллионов тонн угля. Поэтому белорусская качественная техника останется высоко востребованной здесь. Надежность в эксплуатации, хорошая ремонтопригодность – тоже весомый плюс.