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Губернатор Приморского края России оценил качество белорусских БЕЛАЗов

09 апреля 2025 06:54
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Отношения регионов Дальнего Востока России и Беларуси стабильно и эффективно развиваются. У Приморья заметный рост товарооборота с нашей страной: востребованы белорусское продовольствие, техника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автосамосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью от 130 до 220 тонн – главный помощник на Лучегорском угольном разрезе. Сегодня здесь их уже 27 единиц.

Губернатор Приморского края России оценил качество белорусских БЕЛАЗов-2

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Попробовали белорусскую технику, БЕЛАЗы 220-тонные. Могу сказать, что очень высокое качество, о чем говорят водители, о чем говорят те, кто закупает ее. Значит, это надежный партнер, достаточно легка в управлении даже неподготовленному человеку. С категорией «С» в течение месяца здесь проходят обучение, в том числе сейчас и женщины управляют, такая практика есть уже и в Российской Федерации на разрезах. Я думаю, что те 27 БЕЛАЗов 220-тонных, которые закупил разрез, будут грамотно использованы. Мы видим, что такое сотрудничество с Республикой Беларусь, с заводом БЕЛАЗ дает свои результаты по увеличению объемов добычи угля.

Сейчас в планах добывать до 10 миллионов тонн угля. Поэтому белорусская качественная техника останется высоко востребованной здесь. Надежность в эксплуатации, хорошая ремонтопригодность – тоже весомый плюс.

# Олег Кожемяко # Беларусь-Россия # БелАЗ

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