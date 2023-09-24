Самосвал на водородном топливе. Какими новинками может похвастаться БелАЗ?

Новости Беларуси. В День машиностроителя отдельно Президент поздравил работников БелАЗа. Предприятие, которое давно стало брендом Беларуси, сегодня отмечает 75-летие образования. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно благодаря коллективу, который продолжает генерировать и внедрять в производство передовые идеи, завод входит в мировую тройку лидеров многотонной карьерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскаватор на гусеничном ходу и самосвал на водородном топливе. БелАЗ в честь юбилея проводит день открытых дверей. Ознакомиться с новинками флагмана нашего машиностроения сегодня может каждый. Ну а 23 сентября на предприятии прошла презентация новой техники.