Самосвал на водородном топливе. Какими новинками может похвастаться БелАЗ?
Новости Беларуси. В День машиностроителя отдельно Президент поздравил работников БелАЗа. Предприятие, которое давно стало брендом Беларуси, сегодня отмечает 75-летие образования. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно благодаря коллективу, который продолжает генерировать и внедрять в производство передовые идеи, завод входит в мировую тройку лидеров многотонной карьерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экскаватор на гусеничном ходу и самосвал на водородном топливе. БелАЗ в честь юбилея проводит день открытых дверей. Ознакомиться с новинками флагмана нашего машиностроения сегодня может каждый. Ну а 23 сентября на предприятии прошла презентация новой техники.
В чем ее уникальность – расскажет Глеб Прокофьев.
Сразу две новинки презентовал флагман белорусского машиностроения. Среди них 200-тонный гидравлический экскаватор на гусеничном ходу. Сложно не заметить его 12-кубовый ковш, который выполнен с учетом самых современных инженерных подходов.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Этот экскаватор спроектирован с нуля. Благодаря мощному двигателю машина способна выполнять большой фронт работ за короткое время. А объема дизельного бака будет достаточно для непрерывной работы техники в течении всей смены.
Помимо экскаватора машиностроители представили абсолютно новый самосвал. Это суперэкологичная техника работает на водородном топливе.
Александр Насковец, генеральный конструктор ОАО «БелАЗ»:
Основной момент – это все-таки использование в качестве топлива водорода. Водород для карьерного самосвала с грузоподъемностью 130 тонн. Но в мире никто из производителей самосвалов такое еще не делал.
Сегодня, несмотря на санкции, белорусская техника остается востребованной. Предприятие не работает на склад. Только за 8 месяцев 2023 года продано сотни единиц техники в 17 стран мира. Основным покупателем остается Россия. В нынешних условиях руководство предприятия четко понимает, куда двигаться дальше. И пошагово приходит к созданию той техники, которая сегодня востребована во всем мире.
Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
Мы работаем в части аэродромной тематики. Сейчас проходят работы по переоборудованию классических аэродромных тягачей на иные формы получения энергии – это электрика в первую очередь. Серьезно развиваем сегодня наши компетенции, класс нашей техники в подземных работах.
Несмотря на санкции, БелАЗ остается самостоятельным предприятием, которое не просто конкурирует с японской и американской техникой, но и является в своем сегменте технологическим лидером.
Все презентованные новинки от белорусских машиностроителей – существенный шаг к импортонезависимости горной отрасли в условиях санкций. Сегодня БелАЗ крупнейший мировой производитель карьерной техники для горнодобывающей и строительной промышленности. Предприятие занимает около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности.
Роман Головченко сел за руль 200-тонного экскаватора и поуправлял им (читать далее).