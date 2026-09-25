Новости по тегу #Белая Русь

Символичную реликвию вручили и семье Морозовых из Крупок. Супруги Александра и Вадим воспитывают двух дочерей – Божену и Арину. А недавно в семье произошло пополнение: родился долгожданный сын Кирилл. Льняная рубашка стала ценным и знаковым подарком. А также оберегом на всю жизнь.
Затем состоялась встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Разговор прошел в формате открытого диалога – каждый мог задать свой вопрос.
Председателем Совета Минского городского отделения избран Артем Цуран.
С 15 августа в Беларуси проходит общественно-политический марафон «17 граней единства», организованный Республиканским общественным объединением «Белая Русь» и приуроченный ко Дню народного единства.
Республиканский проект «Трэці – Бацькаў» продолжает находить своих героев по всей стране.
Настоящий праздник устроили воспитанникам социально‑педагогического центра Центрального района Минска.
В Минске собрались представители молодежных штабов «Искра» из всех регионов страны. Говорили о потенциале, возможностях и перспективах регионального развития.
Он объединил самых активных участников молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь» и Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
«Бацькава кашуля» для третьего ребенка. В Гродно накануне Дня Независимости три семьи стали обладателями трогательного оберега для своих новорожденных крох.
Долгосрочная инициатива в течении летнего сезона охватит всю Минскую область – запланировано более 40 мероприятий.
В Ленинском районе столицы обновили детскую площадку на проспекте Рокоссовского.
Сегодня в программе форума значились выездные мероприятия. Иностранные гости познакомились с жизнью на селе.
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