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Новости по тегу #Белая Русь

Свыше 200 многодетных семей в Минской области получили символичный оберег «Бацькава кашуля»
25 сентября 2026 14:05

Свыше 200 многодетных семей в Минской области получили символичный оберег «Бацькава кашуля»

Участники образовательного проекта «Модуль» посетили с экскурсией Совет Республики
24 сентября 2026 18:33

Участники образовательного проекта «Модуль» посетили с экскурсией Совет Республики

В Минске обновили руководство городского отделения партии «Белая Русь»
18 сентября 2026 17:06

В Минске обновили руководство городского отделения партии «Белая Русь»

В Беларуси проходит марафон «17 граней единства». Рассказываем, почему его называют народным диалогом
14 сентября 2026 12:15

В Беларуси проходит марафон «17 граней единства». Рассказываем, почему его называют народным диалогом

«Бацькаву кашулю» вручили семье из Солигорска
12 сентября 2026 17:53

«Бацькаву кашулю» вручили семье из Солигорска

В Беларуси продолжается благотворительная акция «В школу – с «Белой Русью»
31 августа 2026 17:26

В Беларуси продолжается благотворительная акция «В школу – с «Белой Русью»

В Минске реализуют информационно-просветительский проект «Открытое знание: тренд‑баттл»
28 августа 2026 13:42

В Минске реализуют информационно-просветительский проект «Открытое знание: тренд‑баттл»

Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме
04 августа 2026 18:20

Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме

В Беларуси многодетным семьям вручают подарки в рамках проекта «Трэці – Бацькаў»
02 июля 2026 18:56

В Беларуси многодетным семьям вручают подарки в рамках проекта «Трэці – Бацькаў»

В Минской области стартовал проект «На родной земле – Живи Как Хозяин». Узнали, что в планах
04 июня 2026 14:00

В Минской области стартовал проект «На родной земле – Живи Как Хозяин». Узнали, что в планах

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране
02 июня 2026 17:56

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране

От Лаоса до Венесуэлы. Международная конференция «Белой Руси» объединила партийцев из 16 стран мира
29 мая 2026 17:10

От Лаоса до Венесуэлы. Международная конференция «Белой Руси» объединила партийцев из 16 стран мира