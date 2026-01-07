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Хоккеисты минского «Динамо» вошли в топ-10 игроков КХЛ

07 января 2026 18:09
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Континентальная хоккейная лига представила рейтинг игроков за прошедшие три недели регулярного чемпионата. Сразу четыре представителя минского «Динамо» вошли в десятку лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второе место занял нападающий «зубров» Алекс Лимож, который в период с 16 декабря по 6 января забросил пять шайб и отдал 10 голевых передач. Первую тройку замкнул Сэм Энас. Форвард набрал 14 баллов по системе «гоп + пас» и возглавил список лучших бомбардиров КХЛ. 

На пятой строчке идет Виталий Пинчук, белорус совершил 13 результативных действий. Защитник столичного клуба Тай Смит расположился на 9-й позиции, игрок обороны 11 раз ассистировал партнерам по команде при взятии ворот. Следующий матч подопечные Дмитрия Квартальнова проведут против соседа по турнирной таблице череповецкой «Северстали».

# Хоккей

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