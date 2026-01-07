Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене

Александра Саснович не перестает удивлять. Наша теннисистка впечатляюще начала новый сезон и вышла в третий круг турнира категории 500 в австралийском Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска во втором раунде одолела более рейтинговую оппонентку Клару Таусон из Дании. В мировом топе соотечественница уступает своей визави почти 100 позиций. Тем не менее землячка не дрогнула перед фавориткой. Первый сет она оставила за собой с комфортным преимуществом (6:2) и закрепила результат во второй партии – 6:3.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Александра дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Саснович одержала 25-ю победу над соперницами из топ-20 и за путевку в четвертьфинал поспорит с Людмилой Самсоновой из России.

Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса отказались от продолжения борьбы на турнире в парном разряде. Теннисистки пропустили вперед испано-австралийский дуэт Кристина Букша и Эллен Перес. Однако девушки продолжают соревноваться в одиночном разряде.