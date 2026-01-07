Хоккеисты «Витебска» на выезде переиграли солигорский «Шахтёр»

«Витебск» на выезде переиграл солигорский «Шахтер» – 4:2. В первом периоде «горняки» обеспечили себе минимальное преимущество, однако подопечные Романа Юпатова ударно провели второй отрезок и трижды огорчили своих визави.

В заключительной трети соперники еще по разу поразили ворота друг друга. «Медведи» одержали пятую викторию кряду и прямо сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице текущего розыгрыша. Стоит отметить, что в каждой из дуэлей результативными действиями отметился нападающий северян Александр Гончаров. Всего на этом отрезке он набрал 9 очков.

Роман Юпатов, главный тренер ХК «Витебск»:

Хорошее впечатление. Сделали выводы, провели второй период, сыграли по заданию, по атаке правильно. И в то же время хороший третий период, в принципе, тоже выполнили, не дали сопернику создавать моменты, играть в нашей зоне. Поэтому сегодня командой больше доволен, чем прошлой даже игрой.

В другом поединке игрового дня «Брест» принимал гродненский «Неман». Победа осталась за «Брестом».