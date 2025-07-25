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«Белая Русь» создаёт молодёжное движение «Искра»

25 июля 2025 10:57
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«Белая Русь» создает молодежное движение «Искра». Решение было принято на заседании высшего политического совета партии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» создаёт молодёжное движение «Искра»-2

Таким образом, была поддержана инициатива юных белорусов. Ожидается, что общественное движение будет реализовывать прикладные задачи по формированию кадрового резерва и проведению экспертно-аналитической работы для развития и продвижения программы партии «Белая Русь» в молодежной среде. Акцент на активное участие молодежи в политической жизни стал частью стратегии партии, направленной на модернизацию ее структуры и привлечение новых активистов.

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Инициатива интересна сама по себе, она абсолютно отличается от тех молодежных направлений, которые уже имеются в нашей стране. Напомню, что это не совет, это не общественное объединение, это исключительно партийное молодежное движение. Я думаю, что действительно это будет такой новый формат, партийный формат, и я вижу, что в ряды партий сегодня молодежь готова вступать, готова работать.

«Белая Русь» создаёт молодёжное движение «Искра»-4

Всего в повестке было семь вопросов: обсудили реализацию ряда политических проектов, направленных на укрепление белорусской государственности и повышение уровня жизни населения. В ходе заседания был также обновлен состав Президиума партии. Свежие идеи и подходы ускорят реализацию намеченных инициатив и укрепят позиции «Белой Руси» в обществе.

# Белая Русь # РОО «Белая Русь» # Ольга Чемоданова # Молодежь Беларуси

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