«Белая Русь» создаёт молодёжное движение «Искра»

Таким образом, была поддержана инициатива юных белорусов. Ожидается, что общественное движение будет реализовывать прикладные задачи по формированию кадрового резерва и проведению экспертно-аналитической работы для развития и продвижения программы партии «Белая Русь» в молодежной среде. Акцент на активное участие молодежи в политической жизни стал частью стратегии партии, направленной на модернизацию ее структуры и привлечение новых активистов.

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Инициатива интересна сама по себе, она абсолютно отличается от тех молодежных направлений, которые уже имеются в нашей стране. Напомню, что это не совет, это не общественное объединение, это исключительно партийное молодежное движение. Я думаю, что действительно это будет такой новый формат, партийный формат, и я вижу, что в ряды партий сегодня молодежь готова вступать, готова работать.