Зимний стиль – что сегодня в тренде у белорусов, узнали из первых уст

– У нас образ сегодня Снегурочек. Мне кажется, он в тренде был, есть и будет всегда. Шубки – это очень женственно. Мех сейчас в моде, поэтому мы выбираем теплые шапочки, объемные. Мне кажется, можно добавить какую-нибудь брошь элегантную. Красивая обувь, сумочки – то, что все любят девочки. Яркий макияж, возможно.

– Один из самых классных трендов – это теплое пальто. Так как я шью сама, использую только натуральные ткани. Это мне помогает спасаться в холодные времена. Чепчик – это такой головной убор, который сейчас достаточно в тренде. Приобрела и очень, в принципе, довольна. Так как это зима, можно использовать многослойность. Красивые сапожки. Настроение мы создаем себе сами.