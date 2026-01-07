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Илья Соловьёв набрал первый результативный балл за «Колорадо» в НХЛ

07 января 2026 18:07
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Илья Соловьев набрал дебютный балл в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Однако это не помогло «Колорадо» в гостях обыграть «Тампу-Бэй». «Лавины» уступили – 2:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский защитник отметился результативной передачей при первой же голевой атаке своей команды. Земляк выходил на лед в третьей паре обороны, его айс-тайм составил без малого 13 минут, также Илья один раз угрожал неприятельским владениям, заблокировал бросок соперника, провел два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности +1.

Несмотря на эту неудачу, «Колорадо» на данный момент сохраняет лидерство в турнирной таблице Западной конференции и в общем зачете НХЛ.

# Хоккей

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