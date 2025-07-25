Как «Белая Русь» помогает сохранять историческую память? Рассказываем о значимых проектах

Как донести до всех постижение значимости Отчизны и как воспитывается главное простыми делами? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Нам, «Белой Руси», надо сейчас реализовывать крупные масштабные проекты. В качестве примера я приведу, на мой взгляд, то самое удачное, которое было за последний год. Например, «30 суверенных лет», «Бессмертная слава Великой Победы», «Президентская Республика», когда мы идем в трудовые коллективы и несем актуальную повестку.

И что касается сохранения исторической памяти, конечно, «Бессмертная слава Великой Победы» – это те исторические факты, личностные моменты, которые затрагивают каждую белорусскую семью, где был человек, который принимал участие в Великой Отечественной, где был человек, который восстанавливал Минск, где были труженики тыла. Реализуя такие проекты, которые касаются лично каждого, все наше белорусское общество, мы действительно сможем нести эту миссию сохранения исторической памяти.

Мы уже третий раз пойдем «Дорогами героев». Это пеший поход по Минску. Мы рискнули и в 2024 году прошли 11 километров по знаковым местам Минска. Это 100 человек, молодежь. Такое личностное включение каждого и позволяет нам нести эту миссию сохранения исторической памяти.