«Белая Русь» и белорусское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

Всего в повестке было семь вопросов: обсудили реализацию ряда политических проектов, направленных на укрепление белорусской государственности и повышение уровня жизни населения. Также в ходе заседания между белорусской партией «Белая Русь» и белорусским обществом «Знание» было подписано соглашение о сотрудничестве. В течение года по всей стране планируют провести политический проект «Открытое знание», в нем примут участие не только лидеры партии «Белая Русь», но и депутаты, эксперты, политологи.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь»:

Главная идея – это открытый прямой разговор. Но это не какая-то уже привычная диалоговая площадка. Это возможность нашим спикерам, партийным лидерам на местах прийти непосредственно к людям. В те места, где люди собираются. Это могут быть торговые центры, это могут быть дома культуры. То есть это и города, и села нашей страны с разговорами. Но не с теми темами, которые нас волнуют именно, а с теми, которые волнуют людей.

25 июля был также обновлен состав Президиума партии. Свежие идеи и подходы ускорят реализацию намеченных инициатив и укрепят позиции «Белой Руси» в обществе.