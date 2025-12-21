Чем отличается партия от общественного объединения и в чём особенность «Белой Руси»? Ответила председатель

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы возглавляете партию «Белая Русь». Чем отличается партия от общественного объединения?

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Надо понимать, какая структура чем занимается. Если вы уже сами обозначили, что мы политическая партия, то в основе нашей деятельности в первую очередь политика. Если мы говорим об общественной организации, то общественная организация – это в первую очередь реализация проектов социально-гуманитарной направленности, консолидация людей вокруг тех или иных проектов, которые они предлагают. Все они, конечно, направлены на поддержку. Это социальная политика в первую очередь. Общественные организации не имеют права заниматься политической деятельностью. Это на законодательном уровне.

Ольга Чемоданова:

А политическая партия на сегодня как раз является тем субъектом, который занимается именно политическим направлением. Сегодня для нас приоритетным направлением является выстраивание отношений на межпартийном, международном уровне. Межпартийная дипломатия. И мы подписываем ряд соглашений между партиями других, дружественных нам стран. Выстраиваем эти отношения на уровне межпартийном. И, конечно, это народная дипломатия в том числе. Это и реализация проектов, которые не расходятся с отраслевыми программами. Мы сегодня являемся, в соответствии с нашим уставом, партией сторонников первого Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. И тот курс, который сегодня задан нашим Президентом, и та политика, которая реализуется в рамках нашего государства как на внутреннем, так и на внешнем контуре, – это то, что сегодня в рамках своей деятельности и реализует партия «Белая Русь».

Ольга Чемоданова:

Я хотела бы отметить, что партия будет развиваться, о партии будут слышать и будут знать еще и тогда, когда в партии будет рост численности однопартийцев. Александр Осенко:

Насколько я понимаю, сейчас «Белая Русь» – самая многочисленная. Ольга Чемоданова:

Да, партия «Белая Русь» является многочисленной партией. И самое главное для нас – это не максимальное количество людей в партии. Мы не берем здесь каким-то скоростным темпом. Чем больше людей, тем партия будет процветающей и так далее – нет. Для нас принципиально важно, чтобы в партии были единомышленники.

Ольга Чемоданова:

Особое внимание уделяем сегодня нашему молодежному направлению «Искра», молодежное движение, которое было сформировано и создано 1 ноября и на сегодня достаточно активно и успешно развивается. Хотя планы у нашей молодежи на партийном уровне очень амбициозные. Александр Осенко:

Из «Искры» возгорится пламя? Ольга Чемоданова:

Глядя на тот темп, который они сегодня задают, даже для нас, партийцев, я понимаю, что пламя возгорится.

Александр Осенко:

Вы уже были и на Кубе, вы были уже и в Китае, в России, заключили межпартийные соглашения. Куда дальше на планетарном масштабе? Ольга Чемоданова:

В 2026 году мы планируем подписать соглашение с правящей партией в Зимбабве. На втором заседании посткома движения «За свободу наций!», который прошел в Сочи в ноябре этого года под эгидой «Единой России», мы провели ряд встреч и переговоров также с партией Таджикистана и с партией Словакии. Также рассчитываю на то, что мы завершим наши переговоры с ведущей Либерально-демократической партией Узбекистана. Уже есть определенные выстроенные отношения. Сегодня политическая активность присутствует на межпартийном уровне. И это очень хорошо, что есть такое понимание.