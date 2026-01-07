Две медали завоевали белорусские легкоатлеты на турнире в Екатеринбурге

Две медали завоевали белорусы на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Рождественские старты». Традиционный турнир прошел в Екатеринбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Граборенко в забеге на 60 метров на финише показал один из лучших результатов 6,69 секунды, став в итоге серебряным призером состязаний. Победу праздновал россиянин Константин Крылов.

В беге на 60 метров с барьерами Виталий Парахонько продемонстрировал третье время, преодолев дистанцию за 7,85 секунды. Тройку лучших дополнили хозяева старта Семен Манаков и Анатолий Киселев. Для представителей отечественной команды нынешний турнир в столице Урала стал первым в зимнем сезоне.