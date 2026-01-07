«Кубок дружбы» – гандболисты сборной Беларуси заняли второе место на турнире в Москве

Гандболисты сборной Беларуси потерпели поражение в заключительном матче международного турнира «Кубок дружбы». Соревнования завершились в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7 января в решающем поединке за первое место подопечные Юрия Шевцова встречались с национальной командой России. Коллективы продемонстрировали во многом равную борьбу. Однако к перерыву соперники сумели обеспечить себе солидное преимущество в пять мячей, которое во многом и предопределило исход противостояния.

Во втором тайме соотечественникам удалось подобраться к своим оппонентам на минимальное расстояние, но довести дело до победы не получилось – 28:31. Лучшим в составе нашей сборной стал Артем Королек, в активе которого семь мячей. Таким образом, белорусы выиграли серебро.

Напомним, ранее земляки разгромили соперников из Китая. А затем уверенно прошли вторую российскую дружину.