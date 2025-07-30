Молодёжное партийное движение «Искра» появилось в Беларуси! Узнали, чем будут заниматься участники

В стране появится новое молодежное партийное движение под названием «Искра». Такое решение было принято 25 июля на заседании Высшего политического совета партии «Белая Русь», которое прошло в Национальной библиотеке. Кто в него войдет и чем будет заниматься его актив, рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова и студент БГУ, будущий политолог Ярослав Давыденко. Ольга Бурлакова, ведущая:

Когда и почему возникла необходимость в создании такого движения «Искра»?

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Думаю, что сегодня не секрет абсолютно ни для кого, что любое и общественное объединение, и в том числе партийная система – для нас работа с молодежью всегда является приоритетной. У партии «Белая Русь» в том числе должно быть свое молодежное направление. Мы долго думали, что же это будет за формат. Мы знаем, что сегодня в Республике Беларусь есть молодежные советы. Они работают при администрациях районов, в парламенте, в Палате представителей. Их создается сегодня достаточно, чтобы молодежь объединялась и была сегодня в теме политических событий.

Ольга Чемоданова:

Но мы прекрасно понимаем, что есть и у партии свое движение молодежи. Мы назвали именно движением. Это значит, мы не стоим на месте. Мы должны идти только вперед. Заниматься партийным строительством как раз и необходимо с вовлечением молодежи. Самое главное – молодежное партийное движение явилось инициативой самой молодежи. Юрий Царев, ведущий:

Молодежное движение появилось, оно уже зафиксировано. Но какие ваши цели и задачи? С какими идеями вы пришли к Ольге Николаевне?

Ярослав Давыденко, студент юридического факультета Белорусского государственного университета:

Так как мы являемся движением партийным, одна из главных наших целей – это реализация программы белорусской партии «Белая Русь» в молодежной среде. Нужно понимать, что партия – это политический инструмент, у нее есть своя программа, свои основные цели, методы деятельности. Мы не будем мудрить и будем брать на вооружение, принимать эти методы, которыми действует наша партия. Соответственно, основные цели ее задачи являются для нас приоритетом в нашей деятельности. Кроме того, как и любое другое молодежное объединение, мы должны ставить перед собой цели содействия развития молодежи, развития ее потенциала, реализации политического потенциала белорусской молодежи на благо партии и на благо государства. Также ставим перед собой цели представительства партийной молодежи на национальном уровне и на уровне международном в том числе.

Ольга Чемоданова:

Во время заседания высшего политического совета было принято решение касаемо студентов, которые готовы сегодня вступать в партию. Студенты, которые не имеют дополнительного дохода, то есть официально не получают заработанную плату, вступают в партию, но не платят партийные взносы. Исключительно первичный взнос для того, чтобы можно было изготовить партийный билет. От других взносов они освобождаются. Равно как и на политическом совете было принято решение об освобождении и людей пенсионного возраста, которые не имеют, кроме пенсии, еще дополнительного дохода, а также инвалидов.