«Золотое перо Белой Руси» – в Минске чествовали лучших молодых авторов

В Минске наградили победителей городского этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году его приурочили к 80-летию Великой Победы и посвятили теме «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла…».

Свои эссе о подвиге на фронте и в тылу в годы военного лихолетья представили 38 студентов, школьников и представителей работающей молодежи. Сегодня в Национальном художественном музее подвели итоги городского этапа конкурса. В числе призеров и наша коллега. Диплом второй степени в номинации «Профессионал» у корреспондента СТВ Дианы Головач.