«Золотое перо Белой Руси» – в Минске чествовали лучших молодых авторов
В Минске наградили победителей городского этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году его приурочили к 80-летию Великой Победы и посвятили теме «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла…».
Свои эссе о подвиге на фронте и в тылу в годы военного лихолетья представили 38 студентов, школьников и представителей работающей молодежи. Сегодня в Национальном художественном музее подвели итоги городского этапа конкурса. В числе призеров и наша коллега. Диплом второй степени в номинации «Профессионал» у корреспондента СТВ Дианы Головач.
Диана Головач, корреспондент СТВ:
Я решила уйти от сухих фактов и рассказать о войне через истории героических женщин, уроженок моей малой родины, а также обратилась к истории своей семьи. И их подвиг – это тот фундамент, на котором сейчас держится наша мирная жизнь.
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Актуальность этого конкурса ни в коем случае не ослабевает. Потому что каждый год новая тема. Потому что каждый год подключается все больше и больше молодых людей, которые хотят показать себя в таком сложном жанре, как эссе, которые хотят проявиться через связь со словом.
Уже совсем скоро состоится подведение итогов республиканского этапа конкурса «Золотое перо Белой Руси». Имена абсолютных победителей назовут 10 сентября на торжественной церемонии в Национальной библиотеке.