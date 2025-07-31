«Белая Русь» намерена развивать механизмы защиты электорального суверенитета

Искусное, а где-то и вовсе бесцеремонное вмешательство в национальные избирательные процессы – реальность, в которой приходится жить государствам XXI века. Грузия, Молдова, Румыния и Сербия – наглядные примеры внешнего давления. И арсенал этого давления разнообразен – от точечных санкций и ограничений до масштабной информационной войны, когда судьба народа становится разменной монетой в чужих интересах. Как этому противостоять? Нужны совместные эффективные рецепты. Именно такие обсуждали в том числе и участники Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. К заседанию Посткома подключилась партия «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссионная площадка в онлайн-режиме объединила представителей Беларуси, России, Зимбабве, Венесуэлы, Сербии, Лаоса. Это те государства, где не понаслышке знают, что такое внешнее давление и какова цена настоящей независимости. Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Вопреки международному праву и в нарушении всех двусторонних и многосторонних соглашений и конвенций с 1997 года странами коллективного Запада оказывается беспрецедентное давление на наш суверенитет и безопасность. Я не случайно упомянула 1997 год. Именно тогда под предлогом правозащитной тематики Соединенные Штаты Америки, Великобритания и отдельные страны Европейского союза впервые ввели масштабные экономические и персональные политические санкции против Беларуси в целях глубокого вмешательства во внутренние дела и внешнюю политику нашей страны.

Эпоха глобальной геополитической турбулентности диктует новые задачи: в решающие моменты многое зависит от сильных политических институтов и принятых ими решений. Именно они становятся залогом укрепления независимости государства.