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«Белая Русь» намерена развивать механизмы защиты электорального суверенитета

31 июля 2025 17:15
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Искусное, а где-то и вовсе бесцеремонное вмешательство в национальные избирательные процессы – реальность, в которой приходится жить государствам XXI века. Грузия, Молдова, Румыния и Сербия – наглядные примеры внешнего давления. И арсенал этого давления разнообразен – от точечных санкций и ограничений до масштабной информационной войны, когда судьба народа становится разменной монетой в чужих интересах.

Как этому противостоять? Нужны совместные эффективные рецепты. Именно такие обсуждали в том числе и участники Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. К заседанию Посткома подключилась партия «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» намерена развивать механизмы защиты электорального суверенитета-2

Дискуссионная площадка в онлайн-режиме объединила представителей Беларуси, России, Зимбабве, Венесуэлы, Сербии, Лаоса. Это те государства, где не понаслышке знают, что такое внешнее давление и какова цена настоящей независимости.

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Вопреки международному праву и в нарушении всех двусторонних и многосторонних соглашений и конвенций с 1997 года странами коллективного Запада оказывается беспрецедентное давление на наш суверенитет и безопасность. Я не случайно упомянула 1997 год. Именно тогда под предлогом правозащитной тематики Соединенные Штаты Америки, Великобритания и отдельные страны Европейского союза впервые ввели масштабные экономические и персональные политические санкции против Беларуси в целях глубокого вмешательства во внутренние дела и внешнюю политику нашей страны.

«Белая Русь» намерена развивать механизмы защиты электорального суверенитета-4

Эпоха глобальной геополитической турбулентности диктует новые задачи: в решающие моменты многое зависит от сильных политических институтов и принятых ими решений. Именно они становятся залогом укрепления независимости государства.

«Белая Русь» намерена развивать механизмы защиты электорального суверенитета-6

Александр Шпаковский, член Президиума Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь»:
Если мы ведем речь о президентских республиках, классическим примером, наверное, хрестоматийным такого рода является наша страна. Все государственное строительство в Беларуси связано в том числе с личностью Александра Лукашенко. Фактически он является демиургом нашей белорусской государственности. И, конечно же, опираясь на широкую народную поддержку, твердое следование приоритету национальных интересов определяет суверенную позицию нашей страны в современном мире.

В рамках форума партия «Белая Русь» заявила о намерении и далее развивать механизмы защиты электорального суверенитета, поддерживать общественный диалог и формировать устойчивые традиции демократического государственного строительства.

# Александр Шпаковский # Ольга Чемоданова # Белая Русь # Международное сотрудничество

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