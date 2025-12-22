«Белая Русь» поддержала идею о закреплении за партиями конкретных направлений в развитии страны. Инициатива, ранее озвученная в ходе Всебелорусского народного собрания и поддержанная главой государства, была рассмотрена на заседании Президиума Высшего политсовета партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соответствии с решениями, принятыми на ВНС, партия скорректирует свои важнейшие документы – Программу и Устав. Вместе с тем будет разработан ряд проектов, направленных на реализацию ключевых приоритетов пятилетки. «Белая Русь», в частности, планирует расширять сеть международных контактов – это поможет привлечь в страну новые инвестиции, а также стимулировать туристический поток.
Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Мы сегодня выстраиваем очень тесную работу с партиями, и в том числе с ведущими, правящими партиями других государств. И те соглашения, которые уже подписаны между партией «Белая Русь» и партиями Мьянмы, Кубы, Российской Федерации, со многими другими, в том числе включают и направление экономическое. И как раз выстраивать коммуникации и контакты на межпартийном уровне поможет нам, конечно же, и инвестировать ряд проектов на территории нашей страны.
В ходе заседания также обсуждали концепцию центров партийных решений. Они могут появиться уже в следующем году, причем во всех областях. Эти площадки станут своеобразным мостом между гражданами и властью – помогут обеспечивать диалог и вовлекать жителей в реализацию партийных инициатив.