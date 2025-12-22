«Белая Русь» поддержала идею о закреплении за партиями конкретных направлений в развитии страны. Инициатива, ранее озвученная в ходе Всебелорусского народного собрания и поддержанная главой государства, была рассмотрена на заседании Президиума Высшего политсовета партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с решениями, принятыми на ВНС, партия скорректирует свои важнейшие документы – Программу и Устав. Вместе с тем будет разработан ряд проектов, направленных на реализацию ключевых приоритетов пятилетки. «Белая Русь», в частности, планирует расширять сеть международных контактов – это поможет привлечь в страну новые инвестиции, а также стимулировать туристический поток.