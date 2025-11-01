В Минске определили лидера молодёжного движения «Искра»

В Минске выбрали главу нового молодежного движения «Искра» партии Белая Русь. Им стал студент Белорусского государственного университета – Ярослав Давыденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение приняли сегодня на первом заседании Совета общественного объединения. Новый лидер возглавит Штаб молодежного движения, в который войдут 15 человек – по два от каждого региона и три от Минска.

Ярослав Давыденко, лидер молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь»:

Как лидер штаба, я буду аккумулировать деятельность Республиканского штаба, областных штабов в том числе. Будем напрямую работать с партиями, руководством по реализации наших республиканских и партийных мероприятий. Наша задача будет стоять сугубо на партийной политической деятельности вместе с нашими партийцами, которые представлены на разных должностях и разных органах власти. Вместе с ними будем работать и реализовывать нашу программу на благо нашей страны. Молодежное движение позволит реализовать прикладные задачи по формированию кадрового резерва и проведению экспертно-аналитической работы для развития и продвижения программы партии «Белая Русь» среди молодежи.