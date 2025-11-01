В Минске определили лидера молодёжного движения «Искра»

В Минске выбрали главу нового молодежного движения «Искра» партии Белая Русь. Им стал студент Белорусского государственного университета – Ярослав Давыденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске выбрали главу нового молодежного движения «Искра» партии Белая Русь. Им стал студент Белорусского государственного университета – Ярослав Давыденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение приняли сегодня на первом заседании Совета общественного объединения. Новый лидер возглавит Штаб молодежного движения, в который войдут 15 человек – по два от каждого региона и три от Минска.
Ярослав Давыденко, лидер молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь»:
Как лидер штаба, я буду аккумулировать деятельность Республиканского штаба, областных штабов в том числе. Будем напрямую работать с партиями, руководством по реализации наших республиканских и партийных мероприятий. Наша задача будет стоять сугубо на партийной политической деятельности вместе с нашими партийцами, которые представлены на разных должностях и разных органах власти. Вместе с ними будем работать и реализовывать нашу программу на благо нашей страны.
Молодежное движение позволит реализовать прикладные задачи по формированию кадрового резерва и проведению экспертно-аналитической работы для развития и продвижения программы партии «Белая Русь» среди молодежи.
Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:
Мы прекрасно понимаем, что молодежь – это действительно движущая сила. И для нас сегодня, для партии «Белая Русь», было ответственно подготовиться к такому мероприятию. Потому что «Искра» – это название, которое носит глубокий смысл. Ведь символ нашей партии «Белая Русь» – это пламя. Значок в виде пламени. А значит, из «Искры» возгорится пламя. А значит, «Искра» – это те, кто будут последователями сегодняшних наших лидеров партии.
Усиление роли молодежи в политической жизни стало ключевым элементом в стратегии партии «Белая Русь» и уже сегодня в состав общественного движения «Искра» входит более 7 тысяч человек.