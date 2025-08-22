Лидер партии «Белая Русь» встретилась с активом Гомельской области

В открытом диалоге затронули широкий круг тем – от партийного строительства до реализации региональных проектов. Шла речь и об укреплении международных связей: «Белая Русь» наиболее плодотворно развивает сотрудничество с Россией, Китаем и Кубой.

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

У нас нет тем, которые были бы нам как-то неинтересны или мы к этому не имеем никакого отношения. Я считаю, что человек, который сегодня вступает в ряды партии, он имеет отношение абсолютно ко всему. И это не только гражданская позиция человека-партийца, но самое главное – это защищать национальный интерес своей страны. А вот на конкретных делах это как раз можно будет и увидеть.

Завершили встречу вручением партийных билетов новым членам «Белой Руси» и благодарственных писем активистам.