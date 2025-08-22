Лидер партии «Белая Русь» встретилась с активом Гомельской области

Сосредоточить силы на поступательном развитии страны и сохранении мира. Главные задачи сегодня, 22 августа, обозначили активу партии «Белая Русь» Гомельской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сосредоточить силы на поступательном развитии страны и сохранении мира. Главные задачи сегодня, 22 августа, обозначили активу партии «Белая Русь» Гомельской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В открытом диалоге затронули широкий круг тем – от партийного строительства до реализации региональных проектов. Шла речь и об укреплении международных связей: «Белая Русь» наиболее плодотворно развивает сотрудничество с Россией, Китаем и Кубой.
Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
У нас нет тем, которые были бы нам как-то неинтересны или мы к этому не имеем никакого отношения. Я считаю, что человек, который сегодня вступает в ряды партии, он имеет отношение абсолютно ко всему. И это не только гражданская позиция человека-партийца, но самое главное – это защищать национальный интерес своей страны. А вот на конкретных делах это как раз можно будет и увидеть.
Завершили встречу вручением партийных билетов новым членам «Белой Руси» и благодарственных писем активистам.
Анастасия Кацага, специалист по идеологической работе, молодежной и социальной политике компании «Белоруснефть»:
Я благодарна за оказанное мне доверие и за возможность участвовать в реализации целей партии. Готова включиться в работу партии, в реализацию целей и задач совместно со своими единомышленниками, ну и в новое движение молодежное, которое называется «Искра».
Чтобы сохранять кадровый потенциал «Белая Русь» будет развивать молодежное движение. Преемственность поколений должна быть во всем – в профессиональной и в общественной деятельности. Воспитывать молодежь будут личным примером: осенью начнет работу партийная школа.