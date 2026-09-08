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Новости по тегу #Беларусь-Венесуэла

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле в связи с разрушительными последствиями землетрясений
08 сентября 2026 17:17

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле в связи с разрушительными последствиями землетрясений

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле
08 сентября 2026 14:15

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле

Лукашенко заявил о поддержке Венесуэлы и усилий правительства по возвращению на родину Мадуро
05 июля 2026 07:32

Лукашенко заявил о поддержке Венесуэлы и усилий правительства по возвращению на родину Мадуро

Перспективный полюс нового многополярного мира. Каковы интересы Минска в Латинской Америке?
22 апреля 2026 19:05

Перспективный полюс нового многополярного мира. Каковы интересы Минска в Латинской Америке?

В Палате представителей прошла встреча с парламентской делегацией Национальной ассамблеи Венесуэлы
17 апреля 2026 17:02

В Палате представителей прошла встреча с парламентской делегацией Национальной ассамблеи Венесуэлы

Делегация парламентариев из Венесуэлы посещает Беларусь
16 апреля 2026 19:53

Делегация парламентариев из Венесуэлы посещает Беларусь

Беларусь была и остаётся верным партнёром Венесуэлы – замглавы МИД Шестаков
12 января 2026 16:54

Беларусь была и остаётся верным партнёром Венесуэлы – замглавы МИД Шестаков

Совет Республики Национального собрания Беларуси осуждает атаку на Венесуэлу
12 января 2026 13:40

Совет Республики Национального собрания Беларуси осуждает атаку на Венесуэлу

Главы МИД Беларуси и Венесуэлы в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Карибском бассейне
20 декабря 2025 12:10

Главы МИД Беларуси и Венесуэлы в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Карибском бассейне

Делегация Венесуэлы посетила мемориальный комплекс «Хатынь»
23 октября 2025 17:14

Делегация Венесуэлы посетила мемориальный комплекс «Хатынь»

Президент Венесуэлы подтвердил намерение посетить с визитом Беларусь
28 августа 2025 10:33

Президент Венесуэлы подтвердил намерение посетить с визитом Беларусь

МИД Беларуси осудил действия, которые ведут к напряжению обстановки в Карибском бассейне
27 августа 2025 13:44

МИД Беларуси осудил действия, которые ведут к напряжению обстановки в Карибском бассейне