Новости по тегу #Беларусь-Венесуэла

В состав груза планируется включить имущество для обеспечения жизнедеятельности, мотопомпы, компрессорную станцию, а также 12 тонн медицинской продукции.
Мера связана с серьезными разрушениями, к которым привели сильные землетрясения, случившиеся в Венесуэле 24 июня 2026 года.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Элоине Родригес Гомес с Днем Независимости.
Актуальная задача – выйти на доковидный полуторамиллиардный объем товарооборота со странами региона. В минувшем году МИД зафиксировал неплохую тенденцию: рост взаимной торговли почти на 40 %, при чем белорусский экспорт возрос на 44 процентных пункта, а импорт на 27.
Программа визита рассчитана на несколько дней. Делегация посетит белорусские предприятия, учреждения образования и культуры, чтобы на практике ознакомиться с подходами, которые применяются в нашей стране.
Курс на сближение: Минск и Каракас выходят на новый уровень партнерства. Отношения двух стран, построенные на фундаменте дружбы и солидарности, сегодня подкрепляются конкретными экономическими и гуманитарными инициативами.
Евгений Шестаков оставил запись в книге соболезнований в связи с жертвами атаки против Венесуэлы.
Владислав Татаринович посетил Посольство Венесуэлы в Минске.
Беларусь и Венесуэла развивают дружественный и открытый межгосударственный диалог.
Белорусский опыт в сохранении исторической памяти может стать фундаментом для культурного обмена с Венесуэлой.
Николас Мадуро подчеркнул значимую роль Президента Беларуси в укреплении межгосударственного диалога и выразил уважение к последовательной политике нашей страны.
Министерство иностранных дел Беларуси также осудило любые агрессивные действия, направленные на создание напряженной международной обстановки в Латинской Америке.
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