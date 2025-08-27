МИД Беларуси осудил действия, которые ведут к напряжению обстановки в Карибском бассейне
Минск поддерживает законноизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство, а также выступает за сохранение суверенитета, независимости и стабильности этой страны. Министерство иностранных дел Беларуси также осудило любые агрессивные действия, направленные на создание напряженной международной обстановки в Латинской Америке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в начале прошлой недели в южную часть Карибского моря направились три эсминца ВМС США, также туда был переброшен ракетный крейсер и атомная подлодка. По данным американских СМИ, в регионе задействованы порядка четырех тысяч американских военных. В ответ на усиление военного присутствия США в Карибском бассейне президент Венесуэлы объявил всенародную мобилизацию.
Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает любые агрессивные действия, направленные на создание напряженной международной обстановке в Карибском бассейне и в Латинской Америке в целом. Беларусь неизменно выступает за международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. Вместе с тем считаем недопустимыми бездоказательные и политически мотивированные обвинения в адрес суверенных государств, в частности Боливарианской Республики Венесуэлы и ее руководства, в поддержке терроризма и незаконного оборота наркотиков.
Призываем все стороны строго руководствоваться положениями Устава ООН, прежде всего принципами отказа от угрозы силы или ее применения, а также невмешательства во внутренние дела государств. Убеждены, что любые противоречия должны решаться исключительно мирными средствами путем диалога без применения военной силы и давления. Республика Беларусь подтверждает поддержку законно избранному президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро и правительству страны, последовательно выступая за сохранение ее суверенитета, независимости и стабильности.
Напомним, предлогом для отправки США военных судов стала борьба с наркотрафиком и бандой «Картель солнца», которая базируется в Венесуэле. Однако, как отмечают эксперты, это очередная попытка подорвать авторитет лидера Венесуэлы. Прежде звучали упреки в фальсификации и коррупции, которые не подтвердились. Теперь на Николаса Мадуро вешают ярлык «наркотеррориста».
Отметим, вышедший Всемирный доклад Управления ООН по наркотикам и преступности официально развенчал миф о венесуэльском наркогосударстве. На этом фоне Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой оказать поддержку ввиду угрозы со стороны США.