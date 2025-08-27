МИД Беларуси осудил действия, которые ведут к напряжению обстановки в Карибском бассейне

Минск поддерживает законноизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство, а также выступает за сохранение суверенитета, независимости и стабильности этой страны. Министерство иностранных дел Беларуси также осудило любые агрессивные действия, направленные на создание напряженной международной обстановки в Латинской Америке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в начале прошлой недели в южную часть Карибского моря направились три эсминца ВМС США, также туда был переброшен ракетный крейсер и атомная подлодка. По данным американских СМИ, в регионе задействованы порядка четырех тысяч американских военных. В ответ на усиление военного присутствия США в Карибском бассейне президент Венесуэлы объявил всенародную мобилизацию.

Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает любые агрессивные действия, направленные на создание напряженной международной обстановке в Карибском бассейне и в Латинской Америке в целом. Беларусь неизменно выступает за международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. Вместе с тем считаем недопустимыми бездоказательные и политически мотивированные обвинения в адрес суверенных государств, в частности Боливарианской Республики Венесуэлы и ее руководства, в поддержке терроризма и незаконного оборота наркотиков.

Призываем все стороны строго руководствоваться положениями Устава ООН, прежде всего принципами отказа от угрозы силы или ее применения, а также невмешательства во внутренние дела государств. Убеждены, что любые противоречия должны решаться исключительно мирными средствами путем диалога без применения военной силы и давления. Республика Беларусь подтверждает поддержку законно избранному президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро и правительству страны, последовательно выступая за сохранение ее суверенитета, независимости и стабильности.