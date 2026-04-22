Перспективный полюс нового многополярного мира. Каковы интересы Минска в Латинской Америке?

Каковы интересы Минска в самом удаленном от Беларуси геополитическом регионе? И почему именно Латинская Америка в последнее время стала одним их самых важных «перекрестков» мирового внимания? Задаемся этим резонным вопросом и тут же находим аргументы. Да, регион в начале 2026 года оказался в топе самых тревожных мировых новостей – топливная блокада Кубы, военная операция США в Венесуэле. Совершенно очевидно, что такая «абсолютная решимость» Вашингтона продиктована в первую очередь экономическими интересами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но Латинская Америка больше не «задний двор США», а перспективный полюс нового многополярного мира, который формируется на наших глазах – уверены в российском МИДе. И та самая «экономика вопреки давлению и санкциям» – отличный опыт и преимущество региона. Региона, с которым в современном бурлящем мире с его подводными течениями Пекин готов «взяться за руки». Об этом вот так метафорично китайский лидер заявил в 2025 году, по сути застолбив в Латинской Америке свои геополитические интересы, как и союзная нам Россия.

Минск на этом длинном векторе действует последовательно. Здесь, конечно, нельзя не вспомнить экономическую и политическую базу нашего взаимодействия с Венесуэлой, заложенную еще в период президентства Уго Чавеса. Но сегодня двигаемся дальше и актуальная задача – выйти на доковидный полуторамиллиардный объем товарооборота со странами региона. В минувшем году МИД зафиксировал неплохую тенденцию: рост взаимной торговли почти на 40 %, при чем белорусский экспорт возрос на 44 процентных пункта, а импорт на 27. Какие же точки роста? А их немало. Так, в Венесуэле реализован ряд масштабных проектов в сфере машиностроения. Работа белорусской компании в нефтяном секторе Эквадора - еще один яркий пример. А благодаря нашим технологиям бурения в марте удалось установить и национальный рекорд этой страны.