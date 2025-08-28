Президент Венесуэлы подтвердил намерение посетить с визитом Беларусь

Николас Мадуро, принимая накануне верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посола нашей страны в Боливарианской Республике Дмитрия Деревинского, отметил дружественный характер белорусско-венесуэльских отношений и выразил готовность к их дальнейшему развитию по широкому спектру направлений. Николас Мадуро подчеркнул значимую роль Президента Беларуси в укреплении межгосударственного диалога и выразил уважение к последовательной политике нашей страны, направленной на обеспечение стабильности и развития государства. Также прозвучала благодарность за поддержку в контексте актуальной региональной повестки.