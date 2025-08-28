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Президент Венесуэлы подтвердил намерение посетить с визитом Беларусь

28 августа 2025 10:33
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Президент Венесуэлы подтвердил намерение посетить с визитом Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Венесуэлы подтвердил намерение посетить с визитом Беларусь-2

Николас Мадуро, принимая накануне верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посола нашей страны в Боливарианской Республике Дмитрия Деревинского, отметил дружественный характер белорусско-венесуэльских отношений и выразил готовность к их дальнейшему развитию по широкому спектру направлений. Николас Мадуро подчеркнул значимую роль Президента Беларуси в укреплении межгосударственного диалога и выразил уважение к последовательной политике нашей страны, направленной на обеспечение стабильности и развития государства. Также прозвучала благодарность за поддержку в контексте актуальной региональной повестки.

# Николас Мадуро # Беларусь-Венесуэла

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