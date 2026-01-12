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Беларусь была и остаётся верным партнёром Венесуэлы – замглавы МИД Шестаков

12 января 2026 16:54
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Беларусь выражает солидарность с народом Венесуэлы и подтверждает твердую поддержку суверенитета Боливарианской Республики. Такую запись от имени Совета Республики Национального собрания Беларуси оставил в книге соболезнований в связи с многочисленными жертвами в результате атаки, совершенной 3 января, заместитель председателя Совета Республики национального собрания Владислав Татаринович. Читайте здесь.

Также запись в книге соболезнований от имени Министерства иностранных дел Беларуси и себя лично оставил замглавы внешнеполитического ведомства нашей страны Евгений Шестаков. Он подчеркнул, что Беларусь была и остается верным партнером Венесуэлы. И любые противоречия должны решаться в рамках международного права и исключительно мирным путем.

# Беларусь-Венесуэла # МИД Республики Беларусь # Евгений Шестаков

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