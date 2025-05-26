В Венесуэле пришлось продлить работу избирательных участков из-за большого числа желающих проголосовать. Об этом сообщили в ЦИК страны. В 2025 году в Боливарианской Республике впервые выбирают главу нового штата, на территорию которого претендует соседняя Гайана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кривоносов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Вам, народу, который сегодня проходит политическую закалку и выборы разрешите представить вот такой вот небольшой белорусский сувенир, чтобы у вас было все очень хорошо и здорово. Беларусь и Венесуэла – друзья навеки, сотрудничество наше всегда развивается на добром здравии.

По оценкам наблюдателей, голосование организовано на высоком уровне. Идет подсчет голосов, отданных за кандидатуры депутатов национальной ассамблеи, участников региональных советов и губернаторов. Уже известно, что венесуэльцы подтвердили свою приверженность защите спорной территории Эссекибо.