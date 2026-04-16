Делегация парламентариев из Венесуэлы посещает Беларусь

Курс на сближение: Минск и Каракас выходят на новый уровень партнерства. Отношения двух стран, построенные на фундаменте дружбы и солидарности, сегодня подкрепляются конкретными экономическими и гуманитарными инициативами. Активно взаимодействуют и парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Минск посещает делегация Венесуэлы – представители молодежного крыла Единой социалистической партии. Программа визита максимально насыщенная: запланированы встречи с рабочей группой Национального собрания, активами общественных объединений.

Сегодня же состоялась встреча с молодежными советами палат белорусского парламента. В центре внимания не только межпарламентский диалог, но и обмен опытом в законотворчестве, обсудили и глобальные проблемы, затрагивающие права молодежи. Итогом встречи стало подписание сразу двух соглашений о сотрудничестве. Эти документы станут фундаментом для реализации новых совместных проектов.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве с нашими коллегами, молодыми парламентариями Венесуэлы. И для нас, Молодежного совета при Совете Республики, это уникальная возможность в распространении и модернизации информационно-просветительских проектов. Это все-таки проектная совместная работа, несмотря на разницу языков, сейчас мир очень мобилен, и мы в этом направлении стремимся к тому, чтобы и собрать у них лучшие практики по работе с молодежью, и в том числе передать ту информацию, которую мы уже наработали на протяжении 3 лет, пока дистанционного формата работы, с сегодняшнего дня это импульс очного формата.

Америка Перес, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы, председатель Постоянной комиссии по комплексному социальному развитию:

Это станет еще одним проявлением солидарности и дружбы, которые существуют между нашими государствами. Молодежь играет очень важную роль в жизни Беларуси и в жизни нашей страны. Мы хотим познакомиться с тем опытом, который накоплен в Республике Беларусь в сфере молодежной политики. И в первую очередь мы нацелены на укрепление сотрудничества с Республикой Беларусь.

Гостей ждет знакомство с промышленным и культурным потенциалом нашей страны: от посещения ведущих предприятий до знаковых образовательных центров.