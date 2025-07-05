Прямой эфир

Лукашенко: Беларусь продолжит укреплять связи с Венесуэлой через успешную реализацию совместных проектов

05 июля 2025 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Беларусь продолжит укреплять связи с Венесуэлой через успешную реализацию совместных проектов. Об этом говорится в поздравительном послании, адресованном Александром Лукашенко Николасу Мадуро по случаю национального праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил, что венесуэльский народ хорошо знает цену свободы и несмотря на многочисленные вызовы и преграды со стороны недружественных стран, уверенно двигается к высоким идеалам справедливости, мира и равенства. В Беларуси высоко ценят прочные отношения приоритетного сотрудничества и взаимопомощи между двумя странами.

Лукашенко: Беларусь продолжит укреплять связи с Венесуэлой через успешную реализацию совместных проектов-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
На недавних парламентских и региональных выборах венесуэльцы в очередной раз подтвердили приверженность к заложенному моим вечным другом Команданте Уго Чавесом курсу развития, которым сегодня последовательно движется государство под Вашим, уважаемый Николас, мудрым руководством. Убежден, что мы будем и далее прикладывать возможные усилия для укрепления этих связей через успешную реализацию совместных проектов.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Венесуэла # Венесуэла

Другие новости рубрики

Все новости
В Александрии стартует республиканский праздник «Купалье»
05 июля 2025 07:30

В Александрии стартует республиканский праздник «Купалье»

Лущ о новом месте Запада в многополярном мире: нам самим надо быть сильными, а они сами все предложат
04 июля 2025 19:40

Лущ о новом месте Запада в многополярном мире: нам самим надо быть сильными, а они сами все предложат

Лущ об ударе Storm Shadow по Донбассу: фронт сыпется, и остаётся только террор
04 июля 2025 19:07

Лущ об ударе Storm Shadow по Донбассу: фронт сыпется, и остаётся только террор