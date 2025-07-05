Лукашенко: Беларусь продолжит укреплять связи с Венесуэлой через успешную реализацию совместных проектов

Беларусь продолжит укреплять связи с Венесуэлой через успешную реализацию совместных проектов. Об этом говорится в поздравительном послании, адресованном Александром Лукашенко Николасу Мадуро по случаю национального праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил, что венесуэльский народ хорошо знает цену свободы и несмотря на многочисленные вызовы и преграды со стороны недружественных стран, уверенно двигается к высоким идеалам справедливости, мира и равенства. В Беларуси высоко ценят прочные отношения приоритетного сотрудничества и взаимопомощи между двумя странами.