В Палате представителей прошла встреча с парламентской делегацией Национальной ассамблеи Венесуэлы
Устойчивые и долгосрочные связи Беларусь активно выстраивает и за пределами СНГ, в том числе со странами Латинской Америки. И одним из подтверждений этой линии становится развитие диалога с Каракасом. Сегодня, 17 апреля, в Палате представителей состоялась встреча с парламентской делегацией Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая в эти дни находится с визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания сторон – широкий круг вопросов: от законодательства и экономики до гуманитарного взаимодействия. И речь не просто об обмене опытом, а о выработке конкретных решений, которые будут работать на благо граждан двух государств.
Отдельное внимание уделено продвижению национальных товаров на внешние рынки, а также укреплению взаимодействия по линии дипломатических представительств. В политическом блоке – координация позиций и поддержка на международных площадках. Беларусь подтверждает свою последовательную миролюбивую позицию и заинтересованность в получении объективной информации о процессах в Латинской Америке.
Значимый акцент сделан и на социальной повестке. Обсуждаются совместные проекты в образовании и здравоохранении, а также развитие молодежных инициатив. В Беларусь также прибыли представители Сети молодых парламентариев Венесуэлы – это открывает дополнительные возможности для прямого диалога и обмена опытом.
Павел Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Палата представителей продолжает системно развивать сотрудничество со своими коллегами в зарубежье. 42 группы дружбы активно продолжают свою работу. В политическом блоке мы видим сегодня возможность донести правду о миролюбии нашей страны. В социальном блоке заложены вопросы дальнейшего взаимодействия и укрепления сотрудничества в образовании, здравоохранении.
Америка Перес, председатель Постоянной комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы по комплексному социальному развитию:
В первую очередь я хотела бы выразить благодарность Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь за возможность этой встречи. Понимаем важность парламентов для развития наших стран. Парламент Венесуэлы, Национальная ассамблея, прибыл в Республику Беларусь с визитом, чтобы еще больше сблизиться со своими белорусскими коллегами. Дипломатические отношения между Венесуэлой и Беларусью, сотрудничество между нашими странами уже имеют определенную историю, накоплен опыт.
Программа визита рассчитана на несколько дней. Делегация посетит белорусские предприятия, учреждения образования и культуры, чтобы на практике ознакомиться с подходами, которые применяются в нашей стране.
И важно отметить: Венесуэла остается для Беларуси стратегическим и проверенным партнером. Наши страны связывают многолетние отношения – как в политике, так и в экономике. Сегодня этот диалог получает новое развитие, наполняясь конкретными совместными проектами и инициативами.