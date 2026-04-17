В Палате представителей прошла встреча с парламентской делегацией Национальной ассамблеи Венесуэлы

Устойчивые и долгосрочные связи Беларусь активно выстраивает и за пределами СНГ, в том числе со странами Латинской Америки. И одним из подтверждений этой линии становится развитие диалога с Каракасом. Сегодня, 17 апреля, в Палате представителей состоялась встреча с парламентской делегацией Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая в эти дни находится с визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания сторон – широкий круг вопросов: от законодательства и экономики до гуманитарного взаимодействия. И речь не просто об обмене опытом, а о выработке конкретных решений, которые будут работать на благо граждан двух государств. Отдельное внимание уделено продвижению национальных товаров на внешние рынки, а также укреплению взаимодействия по линии дипломатических представительств. В политическом блоке – координация позиций и поддержка на международных площадках. Беларусь подтверждает свою последовательную миролюбивую позицию и заинтересованность в получении объективной информации о процессах в Латинской Америке.

Значимый акцент сделан и на социальной повестке. Обсуждаются совместные проекты в образовании и здравоохранении, а также развитие молодежных инициатив. В Беларусь также прибыли представители Сети молодых парламентариев Венесуэлы – это открывает дополнительные возможности для прямого диалога и обмена опытом.

Павел Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Палата представителей продолжает системно развивать сотрудничество со своими коллегами в зарубежье. 42 группы дружбы активно продолжают свою работу. В политическом блоке мы видим сегодня возможность донести правду о миролюбии нашей страны. В социальном блоке заложены вопросы дальнейшего взаимодействия и укрепления сотрудничества в образовании, здравоохранении.

Америка Перес, председатель Постоянной комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы по комплексному социальному развитию:

В первую очередь я хотела бы выразить благодарность Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь за возможность этой встречи. Понимаем важность парламентов для развития наших стран. Парламент Венесуэлы, Национальная ассамблея, прибыл в Республику Беларусь с визитом, чтобы еще больше сблизиться со своими белорусскими коллегами. Дипломатические отношения между Венесуэлой и Беларусью, сотрудничество между нашими странами уже имеют определенную историю, накоплен опыт. Программа визита рассчитана на несколько дней. Делегация посетит белорусские предприятия, учреждения образования и культуры, чтобы на практике ознакомиться с подходами, которые применяются в нашей стране.