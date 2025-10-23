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Делегация Венесуэлы посетила мемориальный комплекс «Хатынь»

23 октября 2025 17:14
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Теплые отношения Минска и Каракаса основаны не только на экономических и торговых точках соприкосновения, важную составляющую носит сохранение исторической памяти. 

С визитом Беларусь посетила делегация из Венесуэлы во главе с заместителем министра иностранных дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 октября очередным пунктом в маршруте зарубежных гостей стал мемориальный комплекс «Хатынь».

Делегация Венесуэлы посетила мемориальный комплекс «Хатынь»-2

Сожженная дотла немецко-фашистскими захватчиками деревня остается символом трагедии нашего народа. Сегодня установлено, что судьбу Хатыни разделили порядка трехсот других населенных пунктов. Эти факты мы передаем будущим поколениям. Белорусский опыт в сохранении исторической памяти может стать фундаментом для культурного обмена с Венесуэлой. Есть и конкретные идеи.

Андреа Корао, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы:
Мы вдохновлены примером Беларуси, тем, как сохраняется историческая память в вашей стране. И, конечно же, мы тоже обязуемся делать это у себя в Венесуэле. Мне кажется, что есть возможность для культурного сотрудничества по этой линии. В части создания музеев, подборки экспонатов и связанных с этим вопросов.

Ранее в ходе своего визита делегация Венесуэлы провела ряд встреч с коллегами из белорусского Министерства иностранных дел и депутатами Палаты представителей Национального собрания. Стороны обсудили актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия, экономического сотрудничества. В частности, южноамериканская страна заинтересована в нашем опыте в сферах сельского хозяйства и энергетики.

# Беларусь-Венесуэла # Великая Отечественная война

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