Лукашенко: мы готовы заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси

О готовности заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости сегодня, 14 октября, совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор к Президенту были приглашены премьер-министр, глава Администрации, госсекретарь Совета безопасности, генеральный прокурор и председатель КГБ. В центре внимания участников совещания – внешеполитические вопросы.

Приход к власти администрации Дональда Трампа стал переломным моментом – международная обстановка начала стремительно меняться. И при всех существующих противоречиях американский лидер демонстрирует решительность в попытках урегулировать глобальные вопросы. Этот факт отметил в ходе сегодняшнего совещания Александр Лукашенко. Лукашенко о Нобелевской премии для Трампа: Быть в ряду этих отщепенцев ему не к месту!

Отдельно Президент остановился на теме новой политики США, в которой есть место возобновлению белорусско-американского диалога. В этом году в Минск приезжали специальный посланник Президента США Кит Келлог и и его представитель Джон Коул. Александр Лукашенко провел с ними личные встречи, обсудив ключевые вопросы двусторонних отношений. Лукашенко – Келлогу: шуму вы наделали в мире очень много своим приездом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях. Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах. Мы будем ждать их предложение глобальное, большой сделки, как они умеют говорить, любят они эти большие сделки. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов – их вопросы, просьбы и требования. На другой чаше весов – наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались.