Лукашенко – о ситуации на литовской границе: люди видят, кто прав, кто виноват

Александр Лукашенко планирует провести большой разговор с руководством армии и силовых структур. Об этом он заявил, принимая с докладом государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту было доложено о ходе внезапных проверок боеготовности, которые по поручению Главнокомандующего проводятся на протяжении года. Эти мероприятия особенно важны в условиях сложной военно-политической ситуации и недружественных действий западных соседей Беларуси. Как отметил Александр Вольфович, по результатам проверки существенных проблем в выполнении поставленных задач не выявлено. Продолжая разговор, Президент заявил о намерении провести обстоятельный разговор с руководством армии и силовых структур.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давно мы не встречались и не разговаривали. Это надо сделать. И там мы на основании этих проверок поговорим с ними, как с учеными – примерно в таком плане. Хорошо – значит, хорошо. Плохо – значит, скажем, что плохо. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Подумайте, как лучше сделать – здесь или в Министерстве обороны.

Еще одной темой доклада стала ситуации на белорусско-литовской границе. Александру Вольфовичу было поручено пообщаться с водителями фур, которые еще находятся на белорусской территории.

Вольфович: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне. Читайте здесь.

Александр Лукашенко:

Мы с вами договаривались, что в воскресенье вы переговорите с водителями большегрузов. 1818 литовских, с литовскими номерами. Водители, естественно, и белорусы, и россияне, и литовцы, и казахи – разные люди есть. Границу они открыли. Понятно, признаваться не хотят, что они виноваты. Да нам это и не надо – люди видят, кто прав, кто виноват. Но они же будут смещать градус в сторону этих большегрузов, будут подталкивать водителей к тому, чтобы они занимали определенную позицию, в том числе политическую.

Поэтому надо было объяснить людям, что происходит, как происходит, кто кому должен, в конце концов. Я полагаю, вы это сделали. Каково ваше мнение из разговора с водителями? Это люди ни в чем не повинные. Они в этом не виноваты. В том числе и их организации, автоперевозчиков. В чем литовские автоперевозчики виноваты? Ни в чем. Эта глупость была на политическом уровне. Пусть министерства иностранных дел – наше и литовское – встречаются и разруливают эту ситуацию.