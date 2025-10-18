Азарёнок: сбудется пророчество Лукашенко – исчезнет Украина, если не пойдёт прямо сейчас на переговоры

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что? Все произошло, как Батька и предполагал. А точнее, предсказывал. Всегда надо помнить, держать в уме, понимать, прописать себе в сердце и на душе: Лукашенко всегда прав. Почему? Не только потому, что он обладает тем количеством информации, которая недоступна в стране никому, но еще и потому, что понимает глубинные мировые процессы. Он самый опытный политик Европы.
Он видел всех американских президентов за последние 30 лет, он чувствует и понимает мировые тенденции. И он дважды сказал российским журналистам: заявления Трампа по «Томагавкам» – это повышение ставок, блеф, если по-простому, понты. Типа я сначала поднял уровень эскалации до немыслимого, сам же назад и отмотал, посмотрите, какой я миротворец, какой я молодец, предотвратил третью мировую. Лукашенко все просчитал заранее, все понял раньше остальных. А потому бандеровцы сейчас в шоке, обтекают, злятся, кастрюли звенят, а надо было Батьку слушать. Сбудутся и другие его пророчества – что исчезнет Украина, если не пойдет прямо сейчас на переговоры, на те условия, что предлагают Россия и США, если и дальше на поводу Евросоюза будут мчаться в пропасть, в кошмар, в уничтожение, в ликвидацию, в тотальную смерть.
Но возникла другая точка напряжения на планете. Венесуэла. Наш союзник. Америка готовится к вторжению. Ситуация очень напряженная. И там понаходились свои национал-предатели, свои тихушки, лохушки, готовые продать страну за понюх табаку. Та самая нобелевская Мачадо призвала США напасть на страну, а взамен пообещала отдать все природные ресурсы, всю нефть американским корпорациям. Так и сказала. Почему они все такие одинаковые, эмигранты эти? Предатели, иуды и изменники.
Венесуэла – лидер по природным богатствам Латинской Америки. Там нефти больше, чем у России. И США хотят банально ее ограбить. Но не только. Им нужно задушить, растоптать, уничтожить тот огонь свободы, что зародился уже почти век назад в самом их подбрюшье.
Сначала это произошло на Кубе. Великая революция Кастро, Че Гевары, это идут барбудос.
Что такое была Куба при Сухарто? Американский бордель. Когда в США существовал сухой закон, алкогольные компании осели на Кубе. Даже рекламы такие были: два часа от Флориды – и вы купаетесь в роме на райском острове. А все гостиницы промышляли детской проституцией для американских путешественников. И рабский труд на плантациях. Вот и все. Сырьевая база и место развратного отдыха. Но пришли они, великие революционеры, Фидель, Рауль, Че. Кстати, они не были в доктринальном смысле коммунистами – это именно что национальное движение сопротивления и справедливости.
Они победили. Свергли колониальных предателей. Но мало победить. Надо выстоять и построить государство. Ведь у них не было того, что есть у нас – большого соседа рядом. Нет, они отстаивают свой суверенитет прямо под боком с цитаделью мирового зла, несправедливости, рабства и жестокости.
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