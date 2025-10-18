Азарёнок: сбудется пророчество Лукашенко – исчезнет Украина, если не пойдёт прямо сейчас на переговоры

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что? Все произошло, как Батька и предполагал. А точнее, предсказывал. Всегда надо помнить, держать в уме, понимать, прописать себе в сердце и на душе: Лукашенко всегда прав. Почему? Не только потому, что он обладает тем количеством информации, которая недоступна в стране никому, но еще и потому, что понимает глубинные мировые процессы. Он самый опытный политик Европы.

Он видел всех американских президентов за последние 30 лет, он чувствует и понимает мировые тенденции. И он дважды сказал российским журналистам: заявления Трампа по «Томагавкам» – это повышение ставок, блеф, если по-простому, понты. Типа я сначала поднял уровень эскалации до немыслимого, сам же назад и отмотал, посмотрите, какой я миротворец, какой я молодец, предотвратил третью мировую. Лукашенко все просчитал заранее, все понял раньше остальных. А потому бандеровцы сейчас в шоке, обтекают, злятся, кастрюли звенят, а надо было Батьку слушать. Сбудутся и другие его пророчества – что исчезнет Украина, если не пойдет прямо сейчас на переговоры, на те условия, что предлагают Россия и США, если и дальше на поводу Евросоюза будут мчаться в пропасть, в кошмар, в уничтожение, в ликвидацию, в тотальную смерть.

Но возникла другая точка напряжения на планете. Венесуэла. Наш союзник. Америка готовится к вторжению. Ситуация очень напряженная. И там понаходились свои национал-предатели, свои тихушки, лохушки, готовые продать страну за понюх табаку. Та самая нобелевская Мачадо призвала США напасть на страну, а взамен пообещала отдать все природные ресурсы, всю нефть американским корпорациям. Так и сказала. Почему они все такие одинаковые, эмигранты эти? Предатели, иуды и изменники.

Венесуэла – лидер по природным богатствам Латинской Америки. Там нефти больше, чем у России. И США хотят банально ее ограбить. Но не только. Им нужно задушить, растоптать, уничтожить тот огонь свободы, что зародился уже почти век назад в самом их подбрюшье.

Сначала это произошло на Кубе. Великая революция Кастро, Че Гевары, это идут барбудос.