Турчин о программе на пятилетку: самое главное – чтобы все наши цели и задачи были реалистичны

Послание Президента, программа развития страны на ближайшие пять лет и кадровые вопросы – эти темы стали ключевыми на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается программы развития на пятилетку, то сейчас она активно обсуждается, в том числе с делегатами ВНС. В беседе с журналистами премьер-министр отметил, что серьезных корректировок по итогам этих дискуссий не ожидается, поскольку документ был подготовлен основательно, в том числе с учетом масштабных социологических исследований.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Мы видим те вопросы, которые волнуют наших людей. Самое главное – чтобы все наши цели и задачи были реалистичны. Премьер-министру надо выходить на трибуну каждый год и докладывать о ходе исполнения программы социально-экономического развития. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас большинство показателей, параметров исполнялось. Это не просто цифры. Цифры ради цифр никому не нужны. Мы решаем конкретные проблемы людей. Хотелось бы, чтобы за следующую пятилетку многие вопросы, которые накопились и волнуют граждан, мы могли, если не на 100 %, то, скажем так, в значительной доле порешать.

Александр Лукашенко призвал всех делегатов, вне зависимости от занимаемых должностей, активно включаться не только в обсуждение важнейших вопросов, но и быть готовыми к принятию стратегических решений.

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