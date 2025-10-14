Лукашенко: наша политика на возобновление отношений с США должна строиться в интересах Беларуси

Глобальная обстановка в мире и развитие белорусско-американских отношений. Этим темам 14 октября было посвящено совещание во Дворце Независимости. На разговор к Президенту были приглашены премьер-министр, глава Администрации, госсекретарь Совета безопасности, генеральный прокурор и председатель КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С приходом к власти Дональда Трампа международная обстановка начала заметно меняться. Один из последних примеров – подписание в Шарм-эль-Шейхе соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Это так называемый мирный план, предложенный ранее главой Белого дома. Кроме того, Трамп намерен содействовать снижению напряженности между Пакистаном и Афганистаном, а также урегулированию российско-украинского конфликта. Заметны изменения и в отношении Вашингтона к отдельно взятым государствам. В этой связи появилась возможность для возобновления белорусско-американского диалога. Напомним, в этом году в Минск приезжали специальный посланник Президента США Кит Келлог и представитель Президента Джон Коул. Александр Лукашенко провел с ними личные встречи, обсудив ключевые вопросы двусторонних отношений. И уже 14 октября во время совещания Президент заявил, что мы готовы заключить большую сделку с США, но только если будут учтены интересы Беларуси. Американцы в своей политике руководствуются исключительно прагматичными мотивами, подчеркнул Александр Лукашенко, а потому и наша политика на возобновление отношений с Соединенными Штатами должна строиться по такому же принципу. О том, какие вопросы на чаше весов – в репортаже Алены Сыровой.

На то, что разговор будет обстоятельным, не простым, указывала и локация, кабинет Президента, и состав участников. Руководитель АП, премьер-министр, генпрокурор, главы КГБ и Совбеза. Вот так глава государства начал сегодняшнее совещание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы сегодня с вами посоветоваться по ряду вопросов. Нам предстоит обсудить прежде всего вопросы глобальной международной обстановки, как она характеризуется, какое место занимает Беларусь в этой глобальной ситуации. Это во-первых. И, во-вторых, очень важный вопрос – наши отношения с Соединенными Штатами Америки. Для обсуждения международной повестки не хватало министра иностранных дел, но он сегодня работает в Уганде. Участие в министерской встрече стран Движения неприсоединения – не что иное, как взаимодействие со странами дальней дуги. По ощущению это несколько проще, чем с теми государствами, о которых сегодня шла речь во Дворце Независимости. Начали с США. Все же именно приход к власти Трампа существенно изменил ход событий на международной арене. Как бы то ни хотелось кому-то обесценить. Лукашенко о Нобелевской премии для Трампа: быть в ряду этих отщепенцев ему не к месту! Исходя из этого мы и выстраиваем двусторонние белорусско-американские отношения. Визиты представителей США в Минск, публичные и непубличные контакты. Определенные договоренности, которые были озвучены, но реализованы ли... Александр Лукашенко считает: настал момент и об этом поговорить. Читайте здесь. Лукашенко: мы готовы заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси.

Наши интересы – это интересы белорусского государства. Александр Лукашенко несколько раз акцентировал внимание: при любых переговорах это первое, чем руководствуется он и должны бы остальные должностные лица. Мы понимаем всю специфику момента, потому каких-то иллюзий не питаем, только факты и опыт. И прекрасно осознаем: конечные мотивы для, скажем, урегулирования ситуации в нашем регионе у США и Беларуси разные, но желание остановить кровопролитие сейчас общее. Лукашенко: никакие «Томагавки» не решат конфликт в Украине, а эскалируют ситуацию до ядерной войны. Президент Польши недавно заявил, что по наиважнейшим вопросам общается с давно умершим маршалом Пилсудским. Рассказал он об этом две недели назад. Не 1 апреля. Так что не шутка, а разгар осени. Мы же в своих подходах влияниям сезонов не подвержены. Читайте здесь. Белорусско-американское взаимодействие – повод для спекуляций. Александр Лукашенко прямее некуда пояснил: исходя из того же самого прагматизма мы с вновь обозначившимися партнерами сотрудничаем с оглядкой на стратегических и всепогодных.