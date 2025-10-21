Лазуткин: США невыгодно полностью снимать санкции с Беларуси

Григорий Азаренок, СТВ:

Разговор идет – большая сделка и так далее. Как они видят нашу роль в этом? То, что мы не обольщаемся и не думаем, что великие друзья к нам приехали, ну, слушайте, Батька всех их видел уже не в одном политическом поколении. В чем они нашу роль видят в этом плане? И почему Лукашенко отдельно проговорил? Ну это ж не для нас, наверное, он проговорил, что отношения с Россией и Китаем, в разговоре с американцами, – для нас красная линия. Это во внешний мир было обозначено, в первую очередь россиянам и китайцам.

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы уже говорили, что, когда сюда Келлог приезжал (еще в детском саду меня учили, что первое слово дороже второго), их интересовал наш белорусский балкон и конфигурация здесь ядерного оружия, проведение российских учений, наличие тут российских войск. Это первое и главное, что их интересует. Второе уже, когда была делегация с Коулом, пошла какая-то политика. Ну, такое чувство, им вообще плевать сегодня, какая здесь будет власть. Они пока не нашли себе сменщиков, которые будут работать по Беларуси. Они их ищут. Может быть, к 30-му году какой-то лидер будет новый найден на помойке. Но сегодня они демонстрируют, что, в принципе, вы нас устраиваете как власть белорусская. Нам это и надо. То есть вы только против нас ничего не организуйте. Остальное мы все сами возьмем.

Но Президент сказал во время последнего комментария, что мы видим, что деньги по-прежнему заходят в НКО от американцев. То есть они нам что-то пообещали. И посмотрите, даже начала сыпаться женщина в Литве, то есть там вроде как собираются переезжать в Польшу. Посмотрим, как это все будет. Какие-то шаги американцы делают. Но что это значит? То есть вы взяли бездомную к себе собачку, вот вы ее кормили-кормили, потом кормить перестали. Но это не значит, что вы что-то хорошее сделали. Вы же создаете эту проблему, вы ее выращивали, а теперь вы просто перестаете кормить того, кого вы выращивали против нас. Но это же не говорит о дружбе, о том, что мы разморозим сегодня все отношения, что с нас снимут полностью санкции. Потому что, ну, например, мы сегодня работаем с Ираном. Вот если иранцы к нам сюда приедут, а американцы сняли все санкции, это значит, у нас будет окошко для Ирана, чтобы что, в Западную Европу продавать любые товары. Американцы же это понимают. То же самое касается России. Они с России не снимают санкции, снимают только с Беларуси. Тут же через Беларусь пойдет весь российский экспорт на Запад. Под разными товарными марками, это все легко можно сделать. Мы понимаем, что им это невыгодно, поэтому идет какая-то там игра.

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