Американцы потребовали извинений за инцидент с шарами на литовской границе – рассказал Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какие к нам претензии? Какие? То, что мы продали литовцам сигареты? Продали, да. Это законно. То, что литовцы сами себе туда перекинули эти сигареты, они… Слушай, это уже давно. Просто, наверное, я хочу уточнить, сколько там шариков у этих полетело. Говорят, 200 штук. Наши эти бандюги говорят: передайте Президенту, никаких там 200 не было! Там, говорит, два десятка этих шаров – у нас столько, говорит, нет шариков. То, что литовцы сами себе перекинули, ну так вы найдите этих литовцев, установите и с них спросите. Они же это понимают, и уже якобы на утро сегодня мне доложили: литовцы что-то там нашли. Мы своих найдем, спросим: зачем они это делали.

Но я не знаю, как с них спросить. Они купили и продали. В чем здесь вина белорусов? Ну и в конце концов, почему мы вас должны защищать – опять тот же вопрос. Но я ведь для чего этот разговор затеял: знаете, вот литовцы же понимают, что это все всплывет, это будет все известно. Почему они так поступили? Ну, мы, открою секрет, с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. И на следующий день, после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, письмо, что белорусы виноваты, что это случилось – и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично, за это. Ну, пошли нах и так далее. Будет за что, я же сказал, мы извинимся, если мы будем виноваты.

За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинения и литовцы. Кто кем управляет? Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы присылают письмо мне, чтобы извинились. То и литовцы от нас требуют. Значит, американцы дали команду им: требуйте извинения, Лукашенко чтобы извинился. Если я в чем-то виноват, если я виноват, вот исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей.