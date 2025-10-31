Американцы потребовали извинений за инцидент с шарами на литовской границе – рассказал Лукашенко

Как заявил 31 октября Александр Лукашенко, комментируя ситуацию во время рабочей поездки в Лепельский район, литовцы сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах с территории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние дни это событие привлекло особое внимание – Литва объявила о закрытии границы с Беларусью на месяц, сославшись на появление якобы «воздушных посланцев» с контрабандой. Президент публично ответил на эти обвинения. А еще озвучил некоторые инсайды, которые помогут лучше разобраться в геополитических перипетиях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какие к нам претензии? Какие? То, что мы продали литовцам сигареты? Продали, да. Это законно. То, что литовцы сами себе туда перекинули эти сигареты, они… Слушай, это уже давно. Просто, наверное, я хочу уточнить, сколько там шариков у этих полетело. Говорят, 200 штук. Наши эти бандюги говорят: передайте Президенту, никаких там 200 не было! Там, говорит, два десятка этих шаров – у нас столько, говорит, нет шариков. То, что литовцы сами себе перекинули, ну так вы найдите этих литовцев, установите и с них спросите. Они же это понимают, и уже якобы на утро сегодня мне доложили: литовцы что-то там нашли. Мы своих найдем, спросим: зачем они это делали.
Но я не знаю, как с них спросить. Они купили и продали. В чем здесь вина белорусов? Ну и в конце концов, почему мы вас должны защищать – опять тот же вопрос. Но я ведь для чего этот разговор затеял: знаете, вот литовцы же понимают, что это все всплывет, это будет все известно. Почему они так поступили? Ну, мы, открою секрет, с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. И на следующий день, после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, письмо, что белорусы виноваты, что это случилось – и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично, за это. Ну, пошли нах и так далее. Будет за что, я же сказал, мы извинимся, если мы будем виноваты.
За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинения и литовцы. Кто кем управляет? Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы присылают письмо мне, чтобы извинились. То и литовцы от нас требуют. Значит, американцы дали команду им: требуйте извинения, Лукашенко чтобы извинился. Если я в чем-то виноват, если я виноват, вот исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей.
Александр Лукашенко:
И потом, ну давайте откровенно, если нам надо перекинуть сигареты в Польшу: вагон туда отправим – и там примут. Почему? Потому что там есть спрос на это. Эта экономика, никуда не денешься, если там в 5 раз или в 10 дороже товар, чем у нас, под землей пророют этот тоннель и через него поставят. И те, кто будет видеть, что там крот какой-то под землей роет, он промолчит, если ему заплатят пограничники. Они заплатили – он молчит, ну и пускай, сигареты эти, подумаешь, не ядерное же оружие.
Сигареты – кому-то они надо, пускай люди курят, и пошло туда до Великобритании, а может еще и в Америку. Потому что цена очень разнится, разная стоимость. Будут покупать. Это то, что я могу сказать на сегодня. Вот я приеду сейчас домой, мне спецслужбы доложат, до чего докопались, в чем там проблема. Но, я еще раз говорю, исходя из того, что мне вчера эти контрабандисты рассказали, которые серьезными делами занимались, я не вижу за что наказывать людей. Они хотели заработать – они заработали. Вот ситуация жизненная. Поэтому вопрос в том, что им надо найти что-то, чтобы нас наклонить.
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