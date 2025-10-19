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Что в США думают о переговорах с Беларусью? Рассказал эксперт американского аналитического центра

19 октября 2025 16:48
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Экономика идет рука об руку с политикой. А на неделе во Дворце Независимости как раз обсуждали обстановку в мире и отдельно белорусско-американские отношения, которые в последнее время теплеют и вызывают все больше внимания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Казалось, стоит сохранить секретность в этих вопросах, а то слишком много доброжелателей вокруг нас, да и в США хватает, но наш Президент выносит информацию в публичное пространство. И делает это неспроста. Тут и сигнал нашим ближайшим партнерам, что мы не будем действовать исподтишка, и фиксация позиции Минска. Как сказал глава государства, на одной чаше весов их вопросы, на другой – наши.

Из этого и будет строиться та самая большая сделка, о которой говорил Президент, имея в виду большой комплект взаимовыгодных договоренностей и предложений, которые удовлетворят интересы и Беларуси, и США. Это и про санкции, и про ситуацию в Украине, и про экономику, и взаимодействие с Западом. То есть все, что сейчас на столе. 

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Это позиция Беларуси. Надеемся, что ее услышали. А как переговоры и в целом перспективы наших двусторонних отношений оценивают за океаном, об этом мы поговорили с экспертом американского аналитического центра Марком Эпископосом, который специализируется на изучении евразийского региона. Давайте по порядку, и вначале были санкции. 

Что в США думают о переговорах с Беларусью? Рассказал эксперт американского аналитического центра-2

Марк Эпископос, научный сотрудник евразийской программы Института Куинси (США):
«Белавиа» был очень важный первый шаг, я думаю, что будут дополнительные шаги. Есть вопрос SWIFT, финансовой системы, полное подключение Беларуси, есть вопросы инвестиций, я думаю, что эта администрация очень коммерчески настроена. Имеет очень пробизнес подход, есть очень много возможных переговоров вокруг инвестиций в автомобилях, конструкциях, есть широкое поле возможностей, про которые мы можем поговорить. И это будут переговоры между американскими компаниями и Беларусью. Я уверен, что эти американские компании могут получить очень хорошие условия, но для этого нужен климат для инвестиций, для этого нужна какая-то финансовая стабильность, которая только может прийти с облегчением санкций. Я надеюсь, что мы это увидим за ближайшие месяцы и за ближайший год. 

А как в Вашингтоне видят роль Беларуси в урегулировании конфликта в Украине? Ведь сейчас между Москвой и Вашингтоном наладилась прямая связь, уже в Будапеште расстилают красную дорожку. Зачем еще один канал? 

Марк Эпископос:
Кроме этого, если посмотрим на других посредников и страны, которые играют похожую роль – Турция, Катар, саудиты – у Беларуси есть то, чего нет ни у одной из этих стран. Это географическая близость к тому, что происходит. Поэтому, например, если нужно обменять пленников или нужно обменять тела мертвых солдат, или, если нужно, это уже в будущем, подумать про какой-то проект по реконструкции Украины, или взять украинских беженцев. То это все область, где Беларусь может гораздо лучше повлиять, может гораздо лучше участвовать, чем почти любая другая страна. Потому что Беларусь это восточноевропейская страна, Беларусь сосед России, Беларусь сосед Украины, и это дает вам, я думаю, возможности быть конструктивным игроком в урегулировании и в поствоенном урегулировании, что не может ни одна другая страна.

# Беларусь-США

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