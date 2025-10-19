Что в США думают о переговорах с Беларусью? Рассказал эксперт американского аналитического центра

Экономика идет рука об руку с политикой. А на неделе во Дворце Независимости как раз обсуждали обстановку в мире и отдельно белорусско-американские отношения, которые в последнее время теплеют и вызывают все больше внимания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Казалось, стоит сохранить секретность в этих вопросах, а то слишком много доброжелателей вокруг нас, да и в США хватает, но наш Президент выносит информацию в публичное пространство. И делает это неспроста. Тут и сигнал нашим ближайшим партнерам, что мы не будем действовать исподтишка, и фиксация позиции Минска. Как сказал глава государства, на одной чаше весов их вопросы, на другой – наши.
Из этого и будет строиться та самая большая сделка, о которой говорил Президент, имея в виду большой комплект взаимовыгодных договоренностей и предложений, которые удовлетворят интересы и Беларуси, и США. Это и про санкции, и про ситуацию в Украине, и про экономику, и взаимодействие с Западом. То есть все, что сейчас на столе.
Лукашенко: снятие санкций США не освободило «Белавиа» от глупых обязательств. Читайте здесь.
Это позиция Беларуси. Надеемся, что ее услышали. А как переговоры и в целом перспективы наших двусторонних отношений оценивают за океаном, об этом мы поговорили с экспертом американского аналитического центра Марком Эпископосом, который специализируется на изучении евразийского региона. Давайте по порядку, и вначале были санкции.
Марк Эпископос, научный сотрудник евразийской программы Института Куинси (США):
«Белавиа» – был очень важный первый шаг, я думаю, что будут дополнительные шаги. Есть вопрос SWIFT, финансовой системы, полное подключение Беларуси, есть вопросы инвестиций, я думаю, что эта администрация очень коммерчески настроена. Имеет очень пробизнес подход, есть очень много возможных переговоров вокруг инвестиций в автомобилях, конструкциях, есть широкое поле возможностей, про которые мы можем поговорить. И это будут переговоры между американскими компаниями и Беларусью. Я уверен, что эти американские компании могут получить очень хорошие условия, но для этого нужен климат для инвестиций, для этого нужна какая-то финансовая стабильность, которая только может прийти с облегчением санкций. Я надеюсь, что мы это увидим за ближайшие месяцы и за ближайший год.
А как в Вашингтоне видят роль Беларуси в урегулировании конфликта в Украине? Ведь сейчас между Москвой и Вашингтоном наладилась прямая связь, уже в Будапеште расстилают красную дорожку. Зачем еще один канал?
Марк Эпископос:
Кроме этого, если посмотрим на других посредников и страны, которые играют похожую роль – Турция, Катар, саудиты – у Беларуси есть то, чего нет ни у одной из этих стран. Это географическая близость к тому, что происходит. Поэтому, например, если нужно обменять пленников или нужно обменять тела мертвых солдат, или, если нужно, это уже в будущем, подумать про какой-то проект по реконструкции Украины, или взять украинских беженцев. То это все область, где Беларусь может гораздо лучше повлиять, может гораздо лучше участвовать, чем почти любая другая страна. Потому что Беларусь – это восточноевропейская страна, Беларусь – сосед России, Беларусь – сосед Украины, и это дает вам, я думаю, возможности быть конструктивным игроком в урегулировании и в поствоенном урегулировании, что не может ни одна другая страна.