Что в США думают о переговорах с Беларусью? Рассказал эксперт американского аналитического центра

Экономика идет рука об руку с политикой. А на неделе во Дворце Независимости как раз обсуждали обстановку в мире и отдельно белорусско-американские отношения, которые в последнее время теплеют и вызывают все больше внимания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Казалось, стоит сохранить секретность в этих вопросах, а то слишком много доброжелателей вокруг нас, да и в США хватает, но наш Президент выносит информацию в публичное пространство. И делает это неспроста. Тут и сигнал нашим ближайшим партнерам, что мы не будем действовать исподтишка, и фиксация позиции Минска. Как сказал глава государства, на одной чаше весов их вопросы, на другой – наши.

Из этого и будет строиться та самая большая сделка, о которой говорил Президент, имея в виду большой комплект взаимовыгодных договоренностей и предложений, которые удовлетворят интересы и Беларуси, и США. Это и про санкции, и про ситуацию в Украине, и про экономику, и взаимодействие с Западом. То есть все, что сейчас на столе.

Лукашенко: снятие санкций США не освободило «Белавиа» от глупых обязательств. Читайте здесь.

Это позиция Беларуси. Надеемся, что ее услышали. А как переговоры и в целом перспективы наших двусторонних отношений оценивают за океаном, об этом мы поговорили с экспертом американского аналитического центра Марком Эпископосом, который специализируется на изучении евразийского региона. Давайте по порядку, и вначале были санкции.