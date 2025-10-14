Лукашенко: снятие санкций США не освободило «Белавиа» от глупых обязательств

Наша политика на возобновление отношений с США должна строиться исключительно в интересах Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приход к власти администрации Дональда Трампа стал переломным моментом – обстановка на планете стала стремительно меняться. В том числе это коснулось и отношений с нашей страной – возобновился белорусско-американский диалог. В этом году в Минск приезжали специальный посланник Президента США Кит Келлог и и его представитель Джон Коул. Александр Лукашенко провел с ними личные встречи, обсудив ключевые вопросы двусторонних отношений. Однако несмотря на изменившуюся риторику руководства США, санкции в отношении Беларуси по-прежнему в действии. На этот счет сегодня высказался Президент. Мы научились жить под давлением и работать в таких условиях, хотя и сталкиваемся с трудностями. Лукашенко: мы готовы заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях. Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах. Мы будем ждать. Да, мы можем идти на компромиссы какие-то, мы можем делать первыми шаги, ожидая от американцев, что они будут обещанное выполнять, так же как по «Белавиа». Заявили о том, что снимают санкции с «Белавиа», а «хвосты» какие-то остались. И Чергинец, и наши руководители «Белавиа» заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств «Белавиа». И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы «хвосты» эти ликвидировать. Но так или иначе вне зависимости от того, как развиваются отношения с другими государствами, Беларусь неизменно руководствуется своими национальными интересами и приоритетами.