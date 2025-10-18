Нацбанк Беларуси сообщил о возобновлении диалога с МВФ

Беларусь возобновила переговоры с Международным валютным фондом. Контакты Нацбанка нашей страны и МВФ были поставлены на паузу 3,5 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором данной онлайн-встречи стал Вашингтон. Все это происходит на фоне возобновления белорусско-американского диалога. На переговорах обсуждались накопившиеся вопросы и решения для дальнейшего плодотворного сотрудничества сторон.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Мы готовы обсудить все вопросы. Мы подготовили небольшую презентацию в виде доклада по текущей макроэкономической ситуации, чтобы проинформировать фонд о тех тенденциях в экономике, в денежно-кредитной сфере, которые у нас происходят.

Беларусь стала членом МВФ в 1992 году. За все время Международным валютным фондом нашей стране была выделена поддержка на 3 миллиарда 800 миллионов долларов. В Нацбанке ранее сообщали, что все полученные кредиты погашены в установленные сроки и в полном объеме.