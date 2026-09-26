Прямой эфир

Новости по тегу #Беларусь-Пакистан

Официальный визит парламентской делегации Пакистана в Минск завершен
26 сентября 2026 07:39

Официальный визит парламентской делегации Пакистана в Минск завершен

Парламентарии Беларуси и Пакистана обсудили совместные проекты в различных сферах
25 сентября 2026 13:39

Парламентарии Беларуси и Пакистана обсудили совместные проекты в различных сферах

Беларусь и Пакистан планируют расширять сотрудничество в сфере здравоохранения
25 сентября 2026 10:48

Беларусь и Пакистан планируют расширять сотрудничество в сфере здравоохранения

В Палате представителей проходит встреча с парламентской делегацией Пакистана
25 сентября 2026 07:49

В Палате представителей проходит встреча с парламентской делегацией Пакистана

Делегация Пакистана посетила площадку МТЗ. В планах – создание совместных производств
24 сентября 2026 17:06

Делегация Пакистана посетила площадку МТЗ. В планах – создание совместных производств

Президент провел переговоры с председателем Сената Пакистана – к чему пришли Минск и Исламабад?
24 сентября 2026 16:34

Президент провел переговоры с председателем Сената Пакистана – к чему пришли Минск и Исламабад?

Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании
24 сентября 2026 13:53

Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании

Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики – Лукашенко
24 сентября 2026 10:39

Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики – Лукашенко

Официальный визит в Минск делегация Пакистана начала с возложения цветов на площади Победы
24 сентября 2026 07:41

Официальный визит в Минск делегация Пакистана начала с возложения цветов на площади Победы

Начался официальный визит в Беларусь парламентской делегации Пакистана
24 сентября 2026 05:47

Начался официальный визит в Беларусь парламентской делегации Пакистана

Лукашенко – премьер-министру Пакистана: нет проблем, которые бы мы не смогли преодолеть
01 сентября 2026 14:12

Лукашенко – премьер-министру Пакистана: нет проблем, которые бы мы не смогли преодолеть

Александр Лукашенко отметил стратегический интерес Беларуси и Пакистана к углублению партнерства
14 августа 2026 05:37

Александр Лукашенко отметил стратегический интерес Беларуси и Пакистана к углублению партнерства