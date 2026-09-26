Новости по тегу #Беларусь-Пакистан

Наталья Кочанова лично проводила в аэропорту председателя Сената Пакистана.
Беларусь и Пакистан последовательно расширяют контакты на разных уровнях. Парламентское взаимодействие рассматривается как один из инструментов для продвижения совместных инициатив, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Особый интерес у пакистанской делегации вызывают белорусские разработки в области трансплантации органов, лечения тяжелых заболеваний и современных медицинских технологий.
В центре внимания – дальнейшее развитие межпарламентского диалога и укрепление двусторонних связей.
О развитии сотрудничества на этом треке сегодня, 24 сентября, говорили в правительстве и на производственной площадке Минского тракторного завода.
Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между государствами позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Пакистаном. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с председателем Сената этой исламской республики.
Межпарламентский диалог двух стран строится на прочной основе. В Национальном собрании Беларуси создана группа дружбы с Пакистаном.
Глава государства подчеркнул: между Минском и Исламабадом прочные политические связи. Однако потенциал торгово‑экономического взаимодействия реализован не в полной мере.
Гости прибыли в Минск накануне и этим утром возложили венок к монументу Победы. Такая церемония – уже добрая традиция для иностранных делегаций.
Между Беларусью и Пакистаном заключено немало контрактов, утвержден план сотрудничества на 2025-2027 годы. Беларусь готова наращивать поставки молочной продукции, детского питания и сельхозтехники.
Уже через несколько недель в Минск прибудет делегация из Пакистана, чтобы предметно обсудить совместные проекты.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан, премьер-министра и всех жителей страны с Днем Независимости.
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