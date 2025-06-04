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Направления развития отношений в военной сфере обсудили министры обороны Беларуси и Пакистана

04 июня 2025 13:41
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Направления развития отношений в военной сфере обсудили министры обороны Беларуси и Пакистана. Продолжается визит Виктора Хренина в Исламабад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направления развития отношений в военной сфере обсудили министры обороны Беларуси и Пакистана-2

Личная дружба руководителей двух стран позволяет с уверенностью смотреть в будущее и ставить самые смелые цели – подчеркнул министр обороны нашей страны. Минск и Исламабад уже много сделали для того, чтобы активизировать двустороннее сотрудничество, и этот процесс нужно продолжать. Что касается военной сферы, страны наладили механизм проведения консультаций по планированию сотрудничества. Виктор Хренин поблагодарил пакистанскую сторону за обучение белорусских военнослужащих на миротворческих курсах в Центре международного мира и стабильности Национального университета наук и технологий Пакистана. Совместную подготовку кадров планируется продолжить. 

# Виктор Хренин # Беларусь-Пакистан

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