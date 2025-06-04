Направления развития отношений в военной сфере обсудили министры обороны Беларуси и Пакистана

Личная дружба руководителей двух стран позволяет с уверенностью смотреть в будущее и ставить самые смелые цели – подчеркнул министр обороны нашей страны. Минск и Исламабад уже много сделали для того, чтобы активизировать двустороннее сотрудничество, и этот процесс нужно продолжать. Что касается военной сферы, страны наладили механизм проведения консультаций по планированию сотрудничества. Виктор Хренин поблагодарил пакистанскую сторону за обучение белорусских военнослужащих на миротворческих курсах в Центре международного мира и стабильности Национального университета наук и технологий Пакистана. Совместную подготовку кадров планируется продолжить.