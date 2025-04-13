Остались хорошими друзьями – подвели итоги визита премьер-министра Пакистана в Беларусь
За БРИКС и другими глобальными объединениями будущее, так считает глава государства. Главное – соблюдать основные принципы партнерства. Это уважение и взаимная выгода.
Так работает и белорусско-пакистанское сотрудничество. На неделе в Беларусь с визитом прилетел премьер-министр этой страны. Состоялись переговоры на высшем уровне, которые прошли в дружеской атмосфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Шахбаз Шариф, еще будучи ребенком, посещал Минск и сохранил теплые воспоминания о нашем городе.
В свою очередь стратегические документы о партнерстве с Пакистаном были подписаны ровно 10 лет назад, при правлении Наваза Шарифа. Это старший брат нынешнего премьера, и он тоже в свое время занимал этот пост. Поэтому встреча имела большую неформальную часть и одновременно позволила быстро найти общий язык.
Итоги переговоров подвел Евгений Пустовой.
Белорусы выступают на совершенно другом уровне индустриальной пирамиды. За годы независимости советское наследие смогли сберечь и улучшить – Беларусь становится страновой корпорацией востребованных компетенцией для доброй части мира.
Картина белорусского образования влюбила в себя пакистанских студентов. Выпускники белорусских вузов рекомендуют наши университеты своим младшим братьям и сестрам. Первые гости из Пакистана начали приезжать в Витебск еще в 90-е.
Момина Шахид, учащаяся Витебского государственного медицинского университета:
Моя старшая сестра закончила этот университет, и она мне сказала, что в этом университете стоматологи самые лучшие. И там практические занятия очень хорошо проходят.
Теперь и бизнес Пакистана открывает для себя Беларусь. Премьер Шариф прилетел в Беларусь не только со старшим братом, но и целой делегацией деловых кругов. Весьма показательно. Официальный визит начался с неофициального общения. Это и называется инвестициями добрых отношений в экономику страны. Сотрудничество со странами дальней дуги именно и начинается с таких рукопожатий, улыбок, домашних встреч.
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
Беларусь и Пакистан находятся под санкциями, и мы вместе справляемся с этими недружественными шагами и вырабатываем меры, которые приводят к положительным результатам. Ну и, конечно, личные дружеские отношения лидеров государств, которые максимально комфортно друг к другу относятся. И наш Президент уже три раза был в Пакистане. И, конечно, эта повестка наполнена экономическими вопросами прежде всего.
Представительные гости из Исламабада такого уровня и лично Шахбаз Шариф уже был в Минске, еще будучи ребенком, вместе с отцом посещал белорусскую столицу. В 2015 году с Пакистаном были подписаны стратегические для двусторонних отношений политические документы – Исламабадская декларация белорусско-пакистанского партнерства и Договор о дружбе и сотрудничестве.
Лукашенко – премьер-министру Пакистана: «Наши страны остались хорошими друзьями и надёжными партнёрами». Подробности здесь.
Созидательный дух этих документов прошел испытание временем. Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, наши страны остались хорошими друзьями и надежными партнерами, – заявил глава государства. – Нахожу символичным, что мы не изменяем традициям и обменялись визитами весьма оперативно, как это было десять лет назад с моим другом и вашим братом Навазом Шарифом
Весь протокол встречи с ротой почетного караула, ковровой дорожкой, фотографированием – элементы политеса. Еще до переговоров в узком и широком составах зеленый свет – цвет ислама – сотрудничеству обычно дается именно во время неформального общения.
Премьер-министр Пакистана поблагодарил Лукашенко за тёплый приём.
2/3 всего экспортного объема – промышленная продукция. «Беларус» для крестьян Пакистана известна не столько как страна, а скорее всего, как название трактора. В перспективе до Исламабада доедут и электробусы.
Производство белорусских электробусов может появиться в Пакистане – подробности здесь.
Сейчас Пакистан занимается развитием горнодобывающей промышленности и геологической разведкой новых залежей нефти и газа. А значит, могут пригодиться белорусские специалисты и наши исполины из Жодина. Вместо кабинетной работы премьер Шариф выбрал тур на БЕЛАЗ.
Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Беларуси:
Туда предлагаем технологию возделывания земель. От трактора, плюс навесное. И мы первыми шагами пошли по созданию совместных тракторов мощностью свыше 100 лошадиных сил. И второй этап. Сейчас у нас идет 50 лошадиных сил в создании совместных предприятий.
Белорусские промышленники уже исколесили пакистанские пространства. Готовы предлагать и обсуждать контракты.
Алексей Жданок, заместитель директора маркетинг-центра ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мы готовы предложить широкую гамму строительной техники, коммунальной, сельскохозяйственной и другой. Мы знаем о потребности Пакистана в расширении инфраструктурных проектов и готовы предложить нашу технику.
Использование квалифицированных трудовых ресурсов на переговорах обстоятельно обсуждали. Белорусы идут охотно именно в высокотехнологичные области, а пакистанские рабочие могут претендовать на незанятые белорусами вакансии. Президент подробно прокомментировал такой подход на субботнике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас экономика больше ориентирована на людей. Барановичское хлопчатобумажное объединение, я за него в этом году серьезно возьмусь. В чем проблема объективная? Сырье – хлопок, мы его не производим. Купить хлопок по той цене, которая сегодня на биржах разных международных… По мировой цене, если купишь, никто эту ткань хлопчатобумажную потом не купит. Высокие цены. Хлопок пакистанцы производят. Они загорелись: разрешите мы это сделаем? Я говорю, пожалуйста, давайте договоримся, мы готовы, чтобы вы вошли в капитал этого банка. А они: но мы своих специалистов, если вы не против, привезем. А нам это надо, прежде всего специалисты. И мы договорились, что вот и таким путем можем пойти. Но директор этого комбината, губернатор и председатель горисполкома сядут и посчитают, сколько надо людей, какие люди, и пригласят их сюда. Мы им создадим такие условия, как для белорусов.
Пакистан открывает для себя Беларусь. А мы – отличные перспективы сотрудничества со страной, занимающей пятое место в мире по населению. Там есть люди, которым мы можем предложить товары и услуги и без услужливости, которые так требовательны на Западе. Узоры сотрудничества по белорусским лекалам. Цвяток Радзімы васілька на полотнах стран дальней дуги.
Подробности в видео.