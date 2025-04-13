Остались хорошими друзьями – подвели итоги визита премьер-министра Пакистана в Беларусь

За БРИКС и другими глобальными объединениями будущее, так считает глава государства. Главное – соблюдать основные принципы партнерства. Это уважение и взаимная выгода. Так работает и белорусско-пакистанское сотрудничество. На неделе в Беларусь с визитом прилетел премьер-министр этой страны. Состоялись переговоры на высшем уровне, которые прошли в дружеской атмосфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Шахбаз Шариф, еще будучи ребенком, посещал Минск и сохранил теплые воспоминания о нашем городе. В свою очередь стратегические документы о партнерстве с Пакистаном были подписаны ровно 10 лет назад, при правлении Наваза Шарифа. Это старший брат нынешнего премьера, и он тоже в свое время занимал этот пост. Поэтому встреча имела большую неформальную часть и одновременно позволила быстро найти общий язык. Итоги переговоров подвел Евгений Пустовой.

Белорусы выступают на совершенно другом уровне индустриальной пирамиды. За годы независимости советское наследие смогли сберечь и улучшить – Беларусь становится страновой корпорацией востребованных компетенцией для доброй части мира. Картина белорусского образования влюбила в себя пакистанских студентов. Выпускники белорусских вузов рекомендуют наши университеты своим младшим братьям и сестрам. Первые гости из Пакистана начали приезжать в Витебск еще в 90-е.

Момина Шахид, учащаяся Витебского государственного медицинского университета:

Моя старшая сестра закончила этот университет, и она мне сказала, что в этом университете стоматологи самые лучшие. И там практические занятия очень хорошо проходят. Теперь и бизнес Пакистана открывает для себя Беларусь. Премьер Шариф прилетел в Беларусь не только со старшим братом, но и целой делегацией деловых кругов. Весьма показательно. Официальный визит начался с неофициального общения. Это и называется инвестициями добрых отношений в экономику страны. Сотрудничество со странами дальней дуги именно и начинается с таких рукопожатий, улыбок, домашних встреч.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

Беларусь и Пакистан находятся под санкциями, и мы вместе справляемся с этими недружественными шагами и вырабатываем меры, которые приводят к положительным результатам. Ну и, конечно, личные дружеские отношения лидеров государств, которые максимально комфортно друг к другу относятся. И наш Президент уже три раза был в Пакистане. И, конечно, эта повестка наполнена экономическими вопросами прежде всего. Представительные гости из Исламабада такого уровня и лично Шахбаз Шариф уже был в Минске, еще будучи ребенком, вместе с отцом посещал белорусскую столицу. В 2015 году с Пакистаном были подписаны стратегические для двусторонних отношений политические документы – Исламабадская декларация белорусско-пакистанского партнерства и Договор о дружбе и сотрудничестве. Лукашенко – премьер-министру Пакистана: «Наши страны остались хорошими друзьями и надёжными партнёрами». Подробности здесь.

Созидательный дух этих документов прошел испытание временем. Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, наши страны остались хорошими друзьями и надежными партнерами, – заявил глава государства. – Нахожу символичным, что мы не изменяем традициям и обменялись визитами весьма оперативно, как это было десять лет назад с моим другом и вашим братом Навазом Шарифом Весь протокол встречи с ротой почетного караула, ковровой дорожкой, фотографированием – элементы политеса. Еще до переговоров в узком и широком составах зеленый свет – цвет ислама – сотрудничеству обычно дается именно во время неформального общения. Премьер-министр Пакистана поблагодарил Лукашенко за тёплый приём.

2/3 всего экспортного объема – промышленная продукция. «Беларус» для крестьян Пакистана известна не столько как страна, а скорее всего, как название трактора. В перспективе до Исламабада доедут и электробусы. Производство белорусских электробусов может появиться в Пакистане – подробности здесь. Сейчас Пакистан занимается развитием горнодобывающей промышленности и геологической разведкой новых залежей нефти и газа. А значит, могут пригодиться белорусские специалисты и наши исполины из Жодина. Вместо кабинетной работы премьер Шариф выбрал тур на БЕЛАЗ.

Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Беларуси:

Туда предлагаем технологию возделывания земель. От трактора, плюс навесное. И мы первыми шагами пошли по созданию совместных тракторов мощностью свыше 100 лошадиных сил. И второй этап. Сейчас у нас идет 50 лошадиных сил в создании совместных предприятий. Белорусские промышленники уже исколесили пакистанские пространства. Готовы предлагать и обсуждать контракты.

Алексей Жданок, заместитель директора маркетинг-центра ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Мы готовы предложить широкую гамму строительной техники, коммунальной, сельскохозяйственной и другой. Мы знаем о потребности Пакистана в расширении инфраструктурных проектов и готовы предложить нашу технику. Использование квалифицированных трудовых ресурсов на переговорах обстоятельно обсуждали. Белорусы идут охотно именно в высокотехнологичные области, а пакистанские рабочие могут претендовать на незанятые белорусами вакансии. Президент подробно прокомментировал такой подход на субботнике.