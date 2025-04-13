Лугина: через Пакистан мы можем выйти на новые для Беларуси рынки

На неделе в Беларусь с визитом прилетел премьер-министр этой страны. Состоялись переговоры на высшем уровне, которые прошли в дружеской атмосфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Шахбаз Шариф, еще будучи ребенком, посещал Минск и сохранил теплые воспоминания о нашем городе.

Пакистан активно развивает IТ-индустрию, и здесь возможна кооперация с белорусскими компаниями. Новые горизонты открывает сотрудничество в логистике. Меморандум о взаимопонимании между белорусскими, российскими и пакистанскими операторами уже подписан. Наши «калийщики» и некоторые концерны уже зафрахтовали себе такой путь к потребителю через Пакистан в Латинскую Америку. Это не только про логистическую нить, это еще и про совместное сотрудничество в текстильной промышленности. Весомый вклад может принести и легпром. Эскиз дресс-кода сотрудничества очерчен. Именно в Пакистане рождается одежда с логотипом Lacoste.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

В Пакистане 25 миллионов человек из 250 работают в легкой промышленности. И, конечно, экспорт страны, который составляет 57-60 %, как раз и формирует текстильная отрасль. Основные рынки сбыта, в которые они традиционно поставляют, это Южная и Северная Америка. Это Евросоюз и это южная часть Восточной Азии. Мы понимаем, что сегодня можно через них: или пользуясь вот такой производственной кооперацией, или сдавая, формируя производственную программу из их сырья и знаний их глобального рынка, можно выходить с нашей продукции не только на рынок Российской Федерации, но, может быть, и на какие-то рынки дальней дуги, такие, которые для нас еще неизвестны.

Лучшая реклама нашего легпрома – это лук, который на переговоры выбрала руководитель отрасли Татьяна Лугина. Васильковый костюм – глаз не отведешь. Гости из текстильной Мекки мира оценили и наши ткани, ассортимент, костюмы, цвета.