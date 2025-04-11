Производство белорусских электробусов может появиться в Пакистане

Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову о легкой промышленности. Переговорам лидеров предшествовал белорусско-пакистанский бизнес-форум. Большая делегация приехала в Минск. С большим любопытством гости посещали предприятие, которое им предлагали. Производство льна и интерес к нему – в топе. Конкурировать может разве что шерсть.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»: На удивление, бизнес Пакистана очень положительно оценил именно то, что у нас продолжено и традиционно сохраняется производство мужского костюма с содержанием шерсти, где 75 и больше процентов шерсти. Потому что для них это считается лакшери-элемент, и они это оценивают.

Это заметно по костюму премьер-министра. Помимо всего, в ходе сегодняшнего большого переговорного дня в глаза бросается очень расслабленная и добрая атмосфера. Легкое взаимодействие между лидерами. Непринужденное, можно сказать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы также предложили нашим друзьям рассмотреть возможность организации у себя сборки электробусов в ответ на просьбу премьер-министра о том, что они хотели бы развивать в Пакистане подобные компетенции. Готовы поделиться этим опытом и обучить ваших специалистов производству этой сложной техники.