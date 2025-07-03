Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости

Освобождение белорусской земли и Победа в Великой Отечественной войне стали возможны благодаря героическому подвигу советского народа. Многонациональная семья, в большинстве своем, и сейчас с трепетом хранит память об общем историческом прошлом и разделяет вместе с белорусами радость сегодняшнего праздника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, а также политических и общественных деятелей. Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Независимости

Так, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян: «Сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом». «Важно, что и сегодня, перед лицом серьезных внешних угроз и вызовов, узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие наши страны, остаются столь же прочными, как и прежде. Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в международных делах и планомерно совершенствуют институты Союзного государства. Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи – на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве», – подчеркнул российский лидер.

Искренние поздравления и наилучшие пожелания и дружественному народу Беларуси и лично Александру Лукашенко адресовал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. «Под вашим руководством Беларусь достигла социальной стабильности, экономического развития и всестороннего прогресса в различных сферах государственного строительства. Будучи добрым другом и надежным партнером, китайская сторона искренне рада этим успехам. В прошлом месяце мы провели дружественную встречу в Пекине. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов совместно с вами прилагать усилия для того, чтобы направлять двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество по пути устойчивого и долгосрочного развития».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Беларуси – благополучия и процветания. «Под вашим сильным руководством Беларусь демонстрирует значительные успехи в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния населения. Казахский народ с неизменным чувством глубокого уважения и симпатии относится к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и национальным традициям. В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, твердо поддерживают усилия, направленные на вывод казахско-белорусских отношений на качественно новый уровень».

Президент Узбекистана в своем поздравлении особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень двухсторонних отношений: «Взаимовыгодное сотрудничество динамично развивается по всем направлениям, осуществляются важные программы экономической кооперации и культурно-гуманитарного обмена. Убежден, что наши предстоящие встречи откроют новые возможности для дальнейшего расширения многопланового партнерства», – подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

На высокую динамику сотрудничества между странами, которое с каждым годом наполняется новым содержанием, сделал акцент в своем поздравлении президент Азербайджана. Ильхам Алиев пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а Беларуси – благополучия и процветания: «Убежден, что совместными усилиями двусторонние связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью будут и впредь динамично расширяться и углубляться по всем направлениям в духе стратегического партнерства в интересах наших дружественных народов и стран».

Поздравления поступают не только от лидеров стран, с которыми мы сотрудничаем в рамках различных интеграционных объединений. Внимание на то, что наши двусторонние отношения важны не только с точки зрения благосостояния стран и народов, но и в контексте установления мира и стабильности в регионе, обратил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Я убежден, что ценность многостороннего и результативного сотрудничества между нашими странами еще больше увеличится в этот период, когда региональные и глобальные события набирают скорость. Я от всей души желаю, чтобы основанные на взаимном уважении и искреннем диалоге турецко-белорусские отношения вышли на еще более высокий уровень», – говорится в послании президента Турции.

Успехов в работе, направленной на развитие и процветание страны, пожелал Президенту Беларуси Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын: «Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь будут укрепляться и развиваться в соответствии со стремлениями и чаяниями народов двух стран».

В день, когда ваша страна празднует свою независимость, мы хотим напомнить, как мы ценим связи, которые объединяют наши народы. Это уже слова президента Израиля. Ицхак Герцог в поздравительном послании дал высокую оценку историческим отношениям между Беларусью и Израилем. Так сложилось исторически, что неоценимый вклад в строительство еврейского государства внесли именно белорусы. Например, первый Президент Израиля родился на территории современной Беларуси, отсюда же и семья супруги Ицхака Герцога, который в поздравлении высказал надежду, что в свете многочисленных глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество, в предстоящие годы Беларусь вместе со всеми странами и народами мира будет процветать и преуспевать в мире и безопасности. «В этом году мы отметили 80-летие исторической победы над нацистским режимом, и это событие имеет для нас огромное значение. Красная Армия, в составе которой было много белорусских солдат, сыграла решающую роль в разгроме этой чудовищной угрозы миру и безопасности во всем мире, и за это еврейский народ всегда будет благодарен».

На адрес Дворца Независимости поздравления пришли и от Президента Сербии Александра Вучича. «Дружеские отношения наших стран являются прочной основой укрепления всестороннего сербско-белорусского сотрудничества, и я уверен, что мы поспособствуем этому совместной работой на благо граждан Республики Сербии и Республики Беларусь». География поздравлений – свидетельство многовекторной внешней политики Беларуси. Лидеры стран дальней дуги, видя в нас стратегических партнеров, адресуют теплые слова поздравлений белорусскому народу и нашему Президенту.