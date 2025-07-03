Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости
Освобождение белорусской земли и Победа в Великой Отечественной войне стали возможны благодаря героическому подвигу советского народа. Многонациональная семья, в большинстве своем, и сейчас с трепетом хранит память об общем историческом прошлом и разделяет вместе с белорусами радость сегодняшнего праздника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, а также политических и общественных деятелей.
Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Независимости
Так, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян: «Сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом».
«Важно, что и сегодня, перед лицом серьезных внешних угроз и вызовов, узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие наши страны, остаются столь же прочными, как и прежде. Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в международных делах и планомерно совершенствуют институты Союзного государства.
Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи – на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве», – подчеркнул российский лидер.
Искренние поздравления и наилучшие пожелания и дружественному народу Беларуси и лично Александру Лукашенко адресовал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
«Под вашим руководством Беларусь достигла социальной стабильности, экономического развития и всестороннего прогресса в различных сферах государственного строительства. Будучи добрым другом и надежным партнером, китайская сторона искренне рада этим успехам. В прошлом месяце мы провели дружественную встречу в Пекине. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов совместно с вами прилагать усилия для того, чтобы направлять двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество по пути устойчивого и долгосрочного развития».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Беларуси – благополучия и процветания.
«Под вашим сильным руководством Беларусь демонстрирует значительные успехи в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния населения. Казахский народ с неизменным чувством глубокого уважения и симпатии относится к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и национальным традициям. В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, твердо поддерживают усилия, направленные на вывод казахско-белорусских отношений на качественно новый уровень».
Президент Узбекистана в своем поздравлении особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень двухсторонних отношений:
«Взаимовыгодное сотрудничество динамично развивается по всем направлениям, осуществляются важные программы экономической кооперации и культурно-гуманитарного обмена. Убежден, что наши предстоящие встречи откроют новые возможности для дальнейшего расширения многопланового партнерства», – подчеркнул Шавкат Мирзиеев.
На высокую динамику сотрудничества между странами, которое с каждым годом наполняется новым содержанием, сделал акцент в своем поздравлении президент Азербайджана. Ильхам Алиев пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а Беларуси – благополучия и процветания:
«Убежден, что совместными усилиями двусторонние связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью будут и впредь динамично расширяться и углубляться по всем направлениям в духе стратегического партнерства в интересах наших дружественных народов и стран».
Поздравления поступают не только от лидеров стран, с которыми мы сотрудничаем в рамках различных интеграционных объединений. Внимание на то, что наши двусторонние отношения важны не только с точки зрения благосостояния стран и народов, но и в контексте установления мира и стабильности в регионе, обратил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Я убежден, что ценность многостороннего и результативного сотрудничества между нашими странами еще больше увеличится в этот период, когда региональные и глобальные события набирают скорость. Я от всей души желаю, чтобы основанные на взаимном уважении и искреннем диалоге турецко-белорусские отношения вышли на еще более высокий уровень», – говорится в послании президента Турции.
Успехов в работе, направленной на развитие и процветание страны, пожелал Президенту Беларуси Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын:
«Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь будут укрепляться и развиваться в соответствии со стремлениями и чаяниями народов двух стран».
В день, когда ваша страна празднует свою независимость, мы хотим напомнить, как мы ценим связи, которые объединяют наши народы. Это уже слова президента Израиля. Ицхак Герцог в поздравительном послании дал высокую оценку историческим отношениям между Беларусью и Израилем.
Так сложилось исторически, что неоценимый вклад в строительство еврейского государства внесли именно белорусы. Например, первый Президент Израиля родился на территории современной Беларуси, отсюда же и семья супруги Ицхака Герцога, который в поздравлении высказал надежду, что в свете многочисленных глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество, в предстоящие годы Беларусь вместе со всеми странами и народами мира будет процветать и преуспевать в мире и безопасности.
«В этом году мы отметили 80-летие исторической победы над нацистским режимом, и это событие имеет для нас огромное значение. Красная Армия, в составе которой было много белорусских солдат, сыграла решающую роль в разгроме этой чудовищной угрозы миру и безопасности во всем мире, и за это еврейский народ всегда будет благодарен».
На адрес Дворца Независимости поздравления пришли и от Президента Сербии Александра Вучича.
«Дружеские отношения наших стран являются прочной основой укрепления всестороннего сербско-белорусского сотрудничества, и я уверен, что мы поспособствуем этому совместной работой на благо граждан Республики Сербии и Республики Беларусь».
География поздравлений – свидетельство многовекторной внешней политики Беларуси. Лидеры стран дальней дуги, видя в нас стратегических партнеров, адресуют теплые слова поздравлений белорусскому народу и нашему Президенту.
Так лидер Египта не только констатировал, что с Беларусью его страну связывают крепкие двусторонние отношения, основанные на давней дружбе и общих интересах.
«Я с нетерпением ожидаю дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества в различных сферах на благо наших дружественных народов. Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Вашему Превосходительству крепкого здоровья, дальнейших успехов, а народу Беларуси – благополучия и процветания».
И, помимо уже перечисленных, в нем также Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн, а также Вьетнам, Никарагуа, Венесуэла, Мьянма, Сингапур, Таиланд, ЮАР, Алжир, Шри-Ланка, Палестина, Судан, Чад.
Главу государства поздравил Президент ОАЭ и ряд высших должностных лиц этой страны, председатель Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Поздравительные послания поступили от Генерального секретаря ООН, генсеков ШОС и СНГ, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, генерального секретаря ОДКБ. Также поздравление направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.