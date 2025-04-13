Юрий Шевцов: Пакистан является традиционным покупателем белорусской сельхозтехники

На неделе в Беларусь с визитом прилетел премьер-министр этой страны. Состоялись переговоры на высшем уровне, которые прошли в дружеской атмосфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Шахбаз Шариф, еще будучи ребенком, посещал Минск и сохранил теплые воспоминания о нашем городе.

Товарооборот растет. На ниве сотрудничества в АПК хорошие показатели дают каши из зерен злаков, в структуре белорусского продовольственного экспорта детское питание занимает наибольший удельный вес. Планируют расширить номенклатуру товаров. Интерес к ветеринарным вакцинам и к нашим специалистам.

Юрий Шевцов, политический аналитик:

Там особенно развито сельское хозяйство, ибо у него большое население, надо его кормить. Поэтому Пакистан является традиционным покупателем белорусской сельскохозяйственной техники. Это еще со времен Советского Союза. А был момент в 90-х годах, когда вообще пакистанский заказ на трактора спас тогда МТЗ, можно сказать, даже от закрытия. Поэтому оно сложилось. Сложилось прежде всего таким образом, что Пакистан является покупателем наших товаров.