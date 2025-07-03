В Брестской крепости встречают День Независимости

Место, где начинается наша Родина, где каждый может заглянуть «мужеству» в глаза, где гордость объединяет сердца. В Брестской крепости-герое встречают День Независимости десятки тысяч брестчан и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поклониться подвигу защитников цитадели приходят семьями и целыми трудовыми коллективами. Обязательная и, пожалуй, самая трогательная часть церемониала, когда сотни военнослужащих Брестского гарнизона – современных защитников Отечества – припадут на колено и склонят головы в благодарность за подвиг наших предков.

Алая россыпь цветов к месту самых кровопролитных боев начала войны в память о подвиге поколения победителей. Им мы благодарны за мир, а значит, и будущее для белорусского народа. В священной памяти – наша вера в собственные силы для новых достижений.